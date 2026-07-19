Франція заблокувала доступ до платформи Polymarket

Французький національний регулятор азартних ігор (ANJ) наказав інтернет-провайдерам країни повністю заблокувати доступ до сайту прогнозів Polymarket. Цей крок посилює обмеження, введені ще в листопаді 2024 року, які забороняли будь-які фінансові транзакції на користь платформи з французьких рахунків, повідомляє France24.

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Регулятор пішов на радикальні заходи через те, що попри фінансову заборону, трафік із Франції на сайт продовжував стрімко зростати, сягнувши 578,751 відвідування минулого місяця.

В ANJ наголосили, що оновлення ставок у реальному часі на доступному для французів ресурсі є незаконною рекламою азартних ігор, за що передбачено штраф до 100 000 євро.

Франція стала черговою європейською країною, яка обмежила роботу майданчика, приєднавшись до Німеччини, Італії, Іспанії та України, де сервіс також перебуває під забороною.

Попри регуляторний тиск у Європі, річний дохід Polymarket уже перевищив $1 мільярд, повідомляє Reuters.

Чому закривають Polymarket

Таке рішення французька влада ухвалила на тлі низки гучних скандалів у світі, пов'язаних із маніпулюванням ставками на платформі.

У квітні французька служба погоди Meteo-France подала скаргу через злам одного зі своїх метеозондів. Хакери намагалися сфальсифікувати показники погоди, щоб виграти ставки на Polymarket.

Американському військовослужбовцю висунули федеральні звинувачення за використання секретної інформації для ставок. Він заробив понад $400 000, ставлячи на деталі операції США з затримання експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Білий дім відсторонив від роботи оператора телесуфлера. Його підозрюють у тому, що він робив ставки на точний зміст промов президента США Дональда Трампа, знаючи текст заздалегідь.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2026 року Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) ще 10 грудня 2025 року на підставі постанови № 695.