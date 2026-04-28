28 апреля 2026, 11:15

Акции Nvidia обновили исторический максимум: почему эта неделя станет решающей для техногиганта

Стоимость акций производителя микросхем Nvidia достигла рекордного уровня благодаря общему росту интереса инвесторов к сектору искусственного интеллекта в преддверии публикации финансовых результатов крупнейших технологических компаний США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции завершили торги в понедельник ростом на 4%, согласно данным Yahoo Finance, обновив свой абсолютный исторический максимум впервые с октября прошлого года. Только за последние четыре недели рыночная стоимость производителя микросхем выросла почти на треть.

Динамика акций NVDA

Однако текущий рост столкнётся с серьёзным испытанием уже на этой неделе. Ключевое влияние на дальнейшую динамику окажут квартальные отчеты основных корпоративных клиентов компании — Amazon, Meta, Microsoft и материнской компании Google (Alphabet). Именно их заявления об объемах расходов на технологии искусственного интеллекта способны придать новый импульс акциям Nvidia или, наоборот, остановить этот восходящий тренд.

Оценки аналитиков и долгосрочные перспективы

Эксперты инвестиционной компании Wedbush под руководством Дэна Айвза сохраняют оптимистичный настрой, пишет Investopedia. По их прогнозам, рынок ожидает «насыщенную неделю на фоне отчетности крупнейших технологических корпораций, поскольку инвесторы сосредоточат внимание на тенденциях монетизации ИИ, объемах капитальных инвестиций и общем деловом климате компаний «Великолепной семерки». Стоит отметить, что сама Nvidia обнародует собственные финансовые результаты за первый квартал только 20 мая.

Рост финансовых обязательств технологических гигантов делает инвестиции в Nvidia ещё более обоснованными. Аналитики JPMorgan, которые в понедельник назвали компанию своим главным фаворитом в сегменте облачных технологий, отметили в обращении к клиентам: «Мы ожидаем, что спрос на решения в сфере ИИ обеспечит многолетний цикл роста подразделения графических процессоров для центров обработки данных Nvidia».

Читайте также: Конец венчурных иллюзий: почему Nvidia отменила инвестиции в OpenAI на сумму 100 млрд долларов

В целом настроения на Уолл-стрит остаются позитивными. По данным платформы Visible Alpha, 12 из 13 аналитиков рекомендуют покупать акции Nvidia. Их средняя целевая цена составляет около 268 долларов, что предполагает потенциал роста на 24% по сравнению с показателями закрытия в понедельник. С учетом последнего ралли с начала 2026 года акции компании подорожали на 16%, а за последние 12 месяцев их стоимость почти удвоилась.

Финансовая гегемония: рекордный уровень капитализации

На фоне недавнего ралли рыночная стоимость компании превысила отметку в 5 триллионов долларов. Параллельно с консенсус-прогнозами аналитики инвестиционного банка Bank of America (BofA) Securities выпустили собственную оценку, установив целевую цену акций на уровне 300 долларов (потенциал роста составляет более 40%). По расчетам BofA, в ближайшее время Nvidia будет генерировать больше свободных средств (денежного потока, остающегося после обеспечения операционной деятельности), чем Apple и Microsoft вместе взятые. Эксперты банка публично призвали руководство разработчика чипов начать более масштабные выплаты акционерам в виде дивидендов или выкупа акций. Это указывает на фундаментальное изменение статуса компании: из главного поставщика компонентов для искусственного интеллекта она превращается в генератора стабильного капитала в масштабах всего фондового рынка.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
