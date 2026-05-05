«Київстар» розробляє механізм «народного IPO» для українських інвесторів

«Київстар» веде переговори з НКЦПФР про розміщення акцій на внутрішньому ринку України. Ключовою умовою є технічний зв'язок між котируваннями на Nasdaq і локальною ціною. Про це розповів генеральний директор компанії Олександр Комаров у інтерв'ю Forbes Україна.

Наразі акції Kyivstar Group торгуються на Nasdaq під тікером KYIV з серпня 2025 року — компанія стала першою українською структурою, що провела лістинг у США.

Інвестиції та нові проєкти

Зовнішні інвестори позитивно сприймають трансформацію «Київстару» з телеком-оператора на цифрову компанію. Серед нових напрямів — збитковий поки що проєкт супутникового зв'язку Direct-to-Cell і спільна з Міністерством цифрової трансформації розробка української національної мовної моделі. «Київстар» отримає права на використання цієї моделі та можливості для комерціалізації, хоча прямого бізнес-кейсу на сьогодні немає.

Біржова експансія Kyivstar Group

Паралельно з роботою над внутрішнім ринком Kyivstar Group у квітні 2026 року разом зі Swarmer та Ferrexpo увійшла до кошика Ukraine Reconstruction ETF, що котирується на Лондонській фондовій біржі. У лютому 2026 року материнська компанія VEON провела вторинне розміщення акцій (SPO) Kyivstar Group на Nasdaq за ціною $10,50 за акцію. Фінансові результати за перший квартал 2026 року компанія планує оприлюднити 13 травня.

Чому це важливо

«Народне IPO» може вперше надати українським роздрібним інвесторам прямий доступ до акцій найбільшого вітчизняного телеком-оператора через локальний фондовий ринок, без необхідності мати брокерський рахунок на міжнародних майданчиках. Успіх ініціативи залежить від вирішення технічного питання цінового арбітражу між Nasdaq і локальним ринком, а також від готовності НКЦПФР затвердити відповідний механізм.