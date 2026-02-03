Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати Starlink

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2026, 9:10

Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати Starlink

В Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали супутникового звʼязку Starlink. Усе інше буде відключено, щоб унеможливити їхнє використання росією. Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати термінали.

В Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали супутникового звʼязку Starlink.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Покрокова інструкція

  • Для фізичних осіб або ФОП

1. Знайдіть дані вашого Starlink.

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

  • KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;
  • UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

2. Підготуйте документи.

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

  • паспорт (книжечка або ID-картка);
  • РНОКПП (ідентифікаційний код).

3. Завітайте до найближчого ЦНАПу.

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.

Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти:

  • максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою;
  • максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.

  • Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.

Які дані треба мати під рукою:

  • KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності;
  • UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі Дія:

  1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.
  2. Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.
  3. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.
  4. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.
  5. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

  • до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;
  • без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.

Передісторія

2 лютого уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.

Раніше, компанія SpaceX Ілона Маска у відповідь на прохання міністерства оборони України, вживає низку заходів з метою завадити росіянам застосовувати термінали супутникового зв'язку Starlink для ударів безпілотниками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
nik114
nik114
3 лютого 2026, 10:34
#
І як завжди все робиться людьми які в дитинстві падали неодноразово головою вниз. В мене в підрозділі є старлінки які дуже давно надані волонтерами і які оплачуються тими ж волонтерами (нам невідомими). тобто доступу до акаунту в нас нема (щоб глянути інформацію) коробки також нема (її і не було). А інформацію КІТ номер іншим способом ти ніяк не глянеш. Тобто військовим найближчим часом наша недодержава вирубить зв’язок. ПЕРЕМОГА. Але що дивуватись виборці вибрали собіподібним
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 лютого 2026, 10:44
#
Не все так погано, як пишете.

Якщо все оплачується — то волонтери живі і скоріше за все вміють читати новини,
а значить можуть або самі зареєструвати ваші Starlink-и, які оплачують, або передати
вашому командуванню необхідну інформацію для реєстрації.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами