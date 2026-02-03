В Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали супутникового звʼязку Starlink. Усе інше буде відключено, щоб унеможливити їхнє використання росією. Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати термінали.
Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати Starlink
Покрокова інструкція
Для фізичних осіб або ФОП
1. Знайдіть дані вашого Starlink.
Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:
- KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;
- UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
- номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).
2. Підготуйте документи.
Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:
- паспорт (книжечка або ID-картка);
- РНОКПП (ідентифікаційний код).
3. Завітайте до найближчого ЦНАПу.
Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.
Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.
Ліміти:
- максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою;
- максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.
Для бізнесу (юридичних осіб)
Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.
Які дані треба мати під рукою:
- KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності;
- UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
- номер облікового запису користувача на порталі Starlink.
Як подати заяву на порталі Дія:
- Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.
- Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.
- Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.
- Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.
- Заява автоматично передається до Мінцифри.
Ліміти:
- до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;
- без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
Передісторія
2 лютого уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.
Раніше, компанія SpaceX Ілона Маска у відповідь на прохання міністерства оборони України, вживає низку заходів з метою завадити росіянам застосовувати термінали супутникового зв'язку Starlink для ударів безпілотниками.
