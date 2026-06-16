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16 червня 2026, 18:10

Кінець митним війнам: Європарламент ратифікував торгову угоду зі США

Європейський парламент у вівторок проголосував за скорочення мит на американські товари. Про це повідомило агентство Reuters. Це фінальний крок у ратифікації торгової угоди, укладеної між ЄС і США торік у липні на гольф-курорті Дональда Трампа в шотландському Тернберрі.

Європейський парламент у вівторок проголосував за скорочення мит на американські товари.

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Що передбачає угода

Домовленість, досягнута у липні 2025 року, будується на взаємних поступках. ЄС скасовує імпортні мита на американські промислові товари і надає пільговий доступ для американської сільськогосподарської продукції.

США, зі свого боку, встановлюють мито у розмірі 15% на більшість європейських товарів. Також продовжено безмитний імпорт американських омарів — міні-угода, укладена ще в перший президентський термін Трампа за його особистою ініциативою.

Угода діє до кінця 2029 року і містить механізми захисту: ЄС в односторонньому порядку може призупинити поступки, якщо США порушать умови Тернберрі.

Чому з ратифікацією затягнули і що залишається невирішеним

Попри те, що рамкову угоду підписали майже 11 місяців тому, ЄС досі не прийняв законодавство для її імплементації. Трамп втратив терпіння: у травні він погрозив запровадити «значно вищі» мита, якщо Брюссель не виконає зобов'язання до 4 липня. Голосування у вівторок фактично усуває цю загрозу.

Ратифікація не означає повного замирення. По-перше, США ще мають відновити 15-відсоткові мита на європейські товари: після того як у лютому Верховний суд скасував глобальні тарифи Трампа, діє тимчасовий режим у 10%, який спливає 24 липня. По-друге, угода не охоплює металеві вироби (побутова техніка, столові прибори тощо) і ЄС очікує від Вашингтона зниження мит на них до кінця року.

По-третє, вже в понеділок Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо Париж не скасує цифровий податок на американські ІТ-компанії.

Тож можна очікувати, що торгова напруга між двома берегами Атлантики ще не зникла остаточно.

Нагадаємо

Кілька днів тому США наголосили, що планують запровадити нові мита до 12,5% на імпорт із 60 країн. Адміністрація Дональда Трампа запропонувала мита у розмірі 10% та 12,5% на імпорт із 60 країн, які не змогли обмежити торгівлю товарами, виготовленими з використанням примусової праці.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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