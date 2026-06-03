США планують запровадити нові мита до 12,5% на імпорт із 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала запровадити нові мита у розмірі 10% та 12,5% на імпорт із 60 країн. Таке рішення ухвалили після того, як Вашингтон дійшов висновку, що ці держави не змогли обмежити торгівлю товарами, виготовленими з використанням примусової праці. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначена ініціатива є результатом розслідування щодо недобросовісної торгової практики (Розділ 301). Цей крок покликаний відновити систему надзвичайних мит президента Дональда Трампа, яку в лютому цього року скасував Верховний суд США.

Кого торкнуться нові мита

Мито 10% пропонують ввести для країн, які мають хоча б часткові програми контролю. До цього списку потрапили: Канада, ЄС, Велика Британія, Тайвань, Мексика, Індонезія, Пакистан, Аргентина, Бангладеш, Еквадор, Камбоджа, Сальвадор, Гватемала та Малайзія.

Мито 12,5% загрожує решті 45 державам із гіршими показниками контролю, серед яких Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Нігерія.

«Те, що наші найважливіші торговельні партнери не спромоглися розв'язати проблему імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці, є неприйнятним. Через це американські робітники змушені конкурувати на світовому ринку в нерівних умовах», — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

У Офісі торгового представника США (USTR) заявили, що пропонують створити окремий механізм для текстильної галузі. Він дозволить ввозити певні обсяги одягу та текстилю до США за зниженими ставками, проте конкретні цифри та ліміти поки не розголошуються.

Винятки

Водночас у рішенні щодо примусової праці USTR передбачив винятки. Під дію нових мит не підпадатиме низка товарів, серед яких енергоносії, рідкісноземельні елементи та деякі інші метали, яловичина, кава, певні види фруктів і овочів, фармацевтична продукція, органічна хімія та запчастини для літаків.

Європа вважає нові мита безпідставними

Цю заяву було зроблено напередодні 24 липня — дня, коли закінчується термін дії 10-відсоткових тимчасових мит, запроваджених адміністрацією Трампа 20 лютого (одразу після того, як Верховний суд скасував попередні обмеження Трампа, введені в межах Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження).

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Європейська комісія назвала нові мита необґрунтованими та підтвердила свою відданість торговельній угоді, укладеній із Вашингтоном минулого року.

Бернд Ланге, голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту, зазначив, що нові мита були очікуваними. Проте він вважає висновки США «абсолютно абсурдними», зважаючи на закон ЄС від 2024 року, який прямо забороняє імпорт продукції, виготовленої примусовою працею.

«Дедалі частіше складається враження, що спочатку шукають привід для введення мит, і лише потім під це підганяють відповідне юридичне обґрунтування», — сказав він. Водночас Ланге додав, що головне питання полягає в тому, чи перевищать нові додаткові мита ті ставки, про які сторони домовилися у липні минулого року.

Нагадаємо, що минулого липня Євросоюз, який є найбільшим торговельним партнером США, погодився на введення американських мит у розмірі 15% на широкий перелік своїх експортних товарів. Проте у своєму новому звіті USTR наголошує, що європейські заходи безпеки набудуть чинності лише у грудні 2027 року, до того ж у них відсутні деякі ключові елементи.

Зі свого боку Тайвань заявив, що «сподівається і впевнений» у тому, що фінальні результати розслідування врахують уже досягнуті домовленості, що дозволить країні отримати відносно пільгові умови.

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Пекін, якому загрожують мита на рівні 12,5%, виступив проти будь-яких односторонніх обмежень і заперечив наявність примусової праці в Китаї. Нью-Делі, який опинився під загрозою аналогічних санкцій, повідомив, що веде переговори з Вашингтоном щодо процедур Розділу 301, наголосивши, що запропоновані мита ще не є остаточними.

Крім того, у понеділок USTR запропонував запровадити 25-відсоткове мито на велику кількість товарів із Бразилії через розслідування її практики у сфері цифрової торгівлі та преференційних мит. Також очікується, що невдовзі торгове відомство оприлюднить результати іншого масштабного розслідування (теж у межах Розділу 301) щодо надмірного нарощування промислових потужностей у 16 країнах-партнерах, включаючи Китай та ЄС.

USTR прийматиме громадські коментарі та зауваження щодо запропонованих мит до 6 липня, а відкриті слухання з цього питання заплановані на 7 липня.