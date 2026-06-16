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16 червня 2026, 14:30

​SpaceX купує Cursor AI: Маск робить ставку на найприбутковіший напрямок штучного інтелекту

Всього через кілька днів після рекордного IPO SpaceX оголосила про придбання Anysphere — компанії, що стоїть за популярним ШІ-помічником для програмістів Cursor. Сума угоди — $60 млрд і закрити її планують у третьому кварталі 2026 року. Оплата буде не грошима, а акціями SpaceX. Про це повідомляє CNBC.

Всього через кілька днів після рекордного IPO SpaceX оголосила про придбання Anysphere — компанії, що стоїть за популярним ШІ-помічником для програмістів Cursor.

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ШІ-кодінг зараз є одним із найбільш комерційно успішних напрямків у всій індустрії штучного інтелекту. Саме тут компанії знайшли реальну готовність платити: розробники-фрілансери та великі корпорації активно впроваджують інструменти, які автоматизують написання, перевірку і налагодження коду. Cursor — один із лідерів цього ринку поряд із продуктами OpenAI та Anthropic, і його авдиторія стрімко зростає.

Схоже, що Ілон Маск планує контролювати інструменти розробників і значну частину корпоративного ринку ШІ. А корпоративний ринок — це сфера, де зосереджена головна додана вартість.

Що це дає SpaceX

Після злиття з xAI у лютому SpaceX отримала власний ШІ-підрозділ з чат-ботом Grok, але сегменті ШІ-кодінгу компанія поки відстає від конкурентів. Купівля Cursor закриває цю прогалину: готовий продукт, велика база користувачів і команда, яка вже знає, як будувати інструменти для розробників.

Для Cursor угода також вигідна: доступ до обчислювальних потужностей SpaceX дозволить прискорити розвиток власних ШІ-моделей. У квітні компанія залучила $2 млрд інвестицій і вже тоді оцінювалася в десятки мільярдів.

Угода оголошена майже одразу після того, як SpaceX вийшла на Nasdaq із рекордним IPO на $75 млрд. Маск явно не збирається зупинятися: після космосу, електромобілів, супутникового інтернету і соцмереж наступна велика ставка — домінування в корпоративному ШІ.

Читайте також: ШІ-інструменти 2026: великий гайд по сервісах, які зекономлять сотні годин на рік

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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