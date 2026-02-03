SpaceX поглощает xAI: Илон Маск объединяет свои компании

Илон Маск завершает слияние аэрокосмической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Новая структура должна стать одной из самых дорогих частных компаний в мире, а ключевым проектом будет вынос мощных серверов для обработки данных на орбиту Земли. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Стоимость и финансовая логика объединения

Общая стоимость объединенной структуры достигнет примерно $1 трлн. SpaceX оценивается в $800 млрд, xAI — в $200 млрд.

Главная причина слияния — финансовая стабильность для xAI. Разработка передовых моделей искусственного интеллекта обходится компании примерно в $1 млрд ежемесячно. Такие расходы создают риск быстрого исчерпания средств. Объединение с прибыльной SpaceX обеспечит постоянное финансирование для энергоемких проектов.

Оперативное руководство новой корпорацией будут осуществлять Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, и Энтони Армстронг, финансовый директор xAI и компании X.

Серверные станции на орбите вместо земных дата-центров

Технологической целью слияния является развертывание вычислительных мощностей в космосе. Традиционные дата-центры на Земле потребляют огромные объемы электроэнергии и требуют сложных систем охлаждения.

Орбитальные серверы решают обе проблемы:

Энергоснабжение: солнечные панели работают практически круглосуточно без влияния погодных условий или смены дня и ночи.

Охлаждение: вакуум космоса позволяет эффективно регулировать температуру без дополнительной инфраструктуры.

В пятницу SpaceX подала заявку на разрешение запустить до одного миллиона спутников. Это свидетельствует о начале практической реализации амбициозного плана.

Starship как основной инструмент доставки

Для вывода оборудования на орбиту будет использоваться ракета Starship. Компания планирует достичь невиданного темпа запусков:

Один запуск Starship каждый час

До 200 тонн полезной нагрузки за один полет

Добавление 100 гигаватт вычислительной мощности ежегодно

Уже в этом году на орбиту планируют вывести спутники Starlink V3. Их пропускная способность в 20 раз превышает текущие модели. Это позволит обрабатывать данные непосредственно в спутниковой сети, существенно уменьшая задержку сигнала.

От орбиты до Луны

Маск прогнозирует, что через 2−3 года космос станет самым дешевым местом для тренировки моделей искусственного интеллекта.

В долгосрочной перспективе технологии Starship позволят создать базы на Луне. Используя местные ресурсы и электромагнитные катапульты, человечество сможет выводить в глубокий космос до 1000 тераватт вычислительных мощностей ежегодно.