IPO SpaceX привлекло инвестиций почти в четыре раза выше объема размещения

Инвесторы проявляют огромный интерес к IPO SpaceX. Спрос на акции компании Илона Маска уже превысил 250 млрд долларов , что почти в четыре раза больше запланированных 75 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом размещения.

Если текущие параметры сохранятся, это станет крупнейшим в истории фондового рынка достижением. Компания планирует выйти на биржу с оценкой около 1,75 трлн долларов.

Крупные фонды активно подают заявки на космический ИИ

По данным Reuters, значительную часть спроса формируют долгосрочные институциональные инвесторы. Руководство SpaceX, включая президента компании Гвинн Шотвелл и финансового директора Брета Джонсена, в последние недели проводило встречи с потенциальными инвесторами совместно с банком Morgan Stanley. В презентациях также принимал участие Илон Маск.

Интерес к размещению оказался настолько высоким, что некоторые аналитики связывают недавнее снижение котировок технологических компаний с желанием инвесторов освободить капитал для участия в IPO SpaceX.

В ходе презентаций компания сделала акцент не только на лидерстве в сфере космических запусков и развитии Starlink. Илон Маск также предложил долгосрочную стратегию создания вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта на орбите.

По оценке компании, развитие космических дата-центров может открыть рынок объемом до 23 трлн долларов. И первые испытания таких технологий планируется провести уже в конце 2027 года. По мнению аналитиков, именно эта стратегия привлекает владельцев крупных капиталов и мелких инвесторов.

Финальные параметры объявят в ближайшие дни

Распределение акций между инвесторами ожидается до конца недели. После завершения процедуры бумаги SpaceX начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX.

Высокий спрос показывает, что инвесторы готовы делать ставку не только на текущий бизнес SpaceX, но и на амбициозные проекты компании в сфере спутниковой связи, искусственного интеллекта и космической инфраструктуры.

О перспективах этого IPO и о бизнесе Илона Маска мы подробно рассказывали в нашей статье SpaceX: Действительно ли компания Маска стоит $1,75 трлн и способна отправить нас на Марс