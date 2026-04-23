Маск робить ставку на ШІ: SpaceX готова заплатити за Cursor $60 мільярдів

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска уклала стратегічну угоду з розробником ШІ-редактора коду Cursor. За її умовами, компанія може викупити стартап за $60 млрд або виплатити $10 млрд за використання його технологій, якщо повне поглинання не відбудеться. Про це повідомляє Business Insider.

Ця угода робить SpaceX повноцінним гравцем у гонці ШІ-інструментів для програмування, де компанія тепер конкуруватиме з Anthropic (Claude Code), OpenAI (Codex) та новими гравцями ринку «вайб-кодингу».

Колаборація інтелекту та потужності

Стратегія Маска проста — об'єднати передовий продукт Cursor з інфраструктурною потужністю суперкомп'ютера Colossus, який належить SpaceX.

Colossus працює на базі 200 000 графічних процесорів Nvidia H100. Мета — cтворення найбільш корисних у світі моделей для написання коду. Cursor планує тренувати свою нову модель Composer 2.5 саме на інфраструктурі xAI.

Хто стоїть за Cursor?

Стартап був заснований чотирма одногрупниками з Массачусетського технологічного інституту. Їхньою ідеєю було не просто створити «чат-вікно» поруч із кодом (як у GitHub Copilot), а інтегрувати ШІ безпосередньо в процес редагування.

Молода компанія залучила перші інвестиції (pre-seed) у 2022 році, а вже у 2023-му отримала $8 млн у seed-раунді за участі фонду OpenAI.

У 2024 році стартап провів перший великий раунд фінансування — Series A на $60 млн із оцінкою $400 млн. Серед інвесторів — відомі венчурні фонди, а також засновники Stripe і OpenAI.

У листопаді 2025 року Cursor залучила ще $2,3 млрд у раунді Series D. До попередніх інвесторів приєдналися великі гравці, зокрема Nvidia та Google. За підсумками цього раунду компанію оцінили у $29,3 млрд.

Стартап має офіси у Сан-Франциско та Нью-Йорку, а в команді працює близько 400 людей.

Клієнти та прихильники

Список клієнтів Cursor нагадує перелік найвпливовіших компаній Кремнієвої долини: Stripe,Coinbase, Discord, Salesforce, Neuralink.

Особливим фанатом інструменту є гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. За його словами, 100% інженерів Nvidia вже використовують Cursor. Минулого місяця Хуанг навіть з'явився на конференції у шкіряній куртці з гігантським логотипом Cursor на спині.

Виклики та конкуренція

Попри тріумф, Cursor стикається з жорсткою конкуренцією. Після релізу моделі Opus 4.6 від Anthropic багато розробників почали переходити на Claude Code через нижчу вартість токенів. Венчурні капіталісти, як-от Чамат Паліхапітія, публічно заявляли про міграцію з Cursor через величезні рахунки за споживання токенів.

Відповіддю стартапу став запуск Cursor 3, який дозволяє створювати автономних ШІ-агентів для виконання завдань замість програміста.