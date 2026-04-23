Маск робить ставку на ШІ: SpaceX готова заплатити за Cursor $60 мільярдів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2026, 19:03

Маск робить ставку на ШІ: SpaceX готова заплатити за Cursor $60 мільярдів

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска уклала стратегічну угоду з розробником ШІ-редактора коду Cursor. За її умовами, компанія може викупити стартап за $60 млрд або виплатити $10 млрд за використання його технологій, якщо повне поглинання не відбудеться. Про це повідомляє Business Insider.

Фото: pixabay

Ця угода робить SpaceX повноцінним гравцем у гонці ШІ-інструментів для програмування, де компанія тепер конкуруватиме з Anthropic (Claude Code), OpenAI (Codex) та новими гравцями ринку «вайб-кодингу».

Колаборація інтелекту та потужності

Стратегія Маска проста — об'єднати передовий продукт Cursor з інфраструктурною потужністю суперкомп'ютера Colossus, який належить SpaceX.

Colossus працює на базі 200 000 графічних процесорів Nvidia H100. Мета — cтворення найбільш корисних у світі моделей для написання коду. Cursor планує тренувати свою нову модель Composer 2.5 саме на інфраструктурі xAI.

Хто стоїть за Cursor?

Стартап був заснований чотирма одногрупниками з Массачусетського технологічного інституту. Їхньою ідеєю було не просто створити «чат-вікно» поруч із кодом (як у GitHub Copilot), а інтегрувати ШІ безпосередньо в процес редагування.

Молода компанія залучила перші інвестиції (pre-seed) у 2022 році, а вже у 2023-му отримала $8 млн у seed-раунді за участі фонду OpenAI.

У 2024 році стартап провів перший великий раунд фінансування — Series A на $60 млн із оцінкою $400 млн. Серед інвесторів — відомі венчурні фонди, а також засновники Stripe і OpenAI.

У листопаді 2025 року Cursor залучила ще $2,3 млрд у раунді Series D. До попередніх інвесторів приєдналися великі гравці, зокрема Nvidia та Google. За підсумками цього раунду компанію оцінили у $29,3 млрд.

Стартап має офіси у Сан-Франциско та Нью-Йорку, а в команді працює близько 400 людей.

Клієнти та прихильники

Список клієнтів Cursor нагадує перелік найвпливовіших компаній Кремнієвої долини: Stripe,Coinbase, Discord, Salesforce, Neuralink.

Особливим фанатом інструменту є гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. За його словами, 100% інженерів Nvidia вже використовують Cursor. Минулого місяця Хуанг навіть з'явився на конференції у шкіряній куртці з гігантським логотипом Cursor на спині.

Виклики та конкуренція

Попри тріумф, Cursor стикається з жорсткою конкуренцією. Після релізу моделі Opus 4.6 від Anthropic багато розробників почали переходити на Claude Code через нижчу вартість токенів. Венчурні капіталісти, як-от Чамат Паліхапітія, публічно заявляли про міграцію з Cursor через величезні рахунки за споживання токенів.

Відповіддю стартапу став запуск Cursor 3, який дозволяє створювати автономних ШІ-агентів для виконання завдань замість програміста.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами