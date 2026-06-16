ШІ як виправдання: ІТ-гіганти масово звільняють працівників

Світові технологічні компанії дедалі частіше пов'язують масові звільнення з розвитком штучного інтелекту, хоча їхні доходи залишаються високими. Про це повідомляє агентство Liga.net , посилаючись на дані платформи TrueUp.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ШІ як зручний привід для скорочення витрат

Від початку 2026 року в галузі зафіксовано 363 хвилі скорочень, що торкнулися майже 150 тисяч працівників. Щодня роботу втрачають близько 974 фахівців, це на 44% більше показників минулого року. У травні рівень звільнень сягнув максимуму за два останні роки, а штучний інтелект став найчастішим поясненням таких рішень з боку топ-менеджменту.

Однак експерти ставлять під великий сумнів прямий зв'язок між впровадженням нейромереж та скороченнями. Засновник Block Джек Дорсі визнав, що його компанія надто агресивно наймала персонал під час пандемії, і зараз виправляє ці помилки.

Читайте також: ШІ замінює людей: компанія Джека Дорсі Block звільняє 40% персоналу

Інвестор Марк Андріссен зазначив, що багато великих гравців ринку мають роздуті штати, а штучний інтелект слугує зручним аргументом для пояснення інвесторам політики економії. Компанії використовують технологічний тренд, щоб приховати наслідки помилкового кадрового планування попередніх років.

Зростання капіталізації на тлі кадрових скорочень

Парадоксально, але компанії, що спеціалізуються на ШІ, стрімко нарощують ринкову вартість. Виробник чипів Cerebras Systems після виходу на IPO досяг оцінки у 67 мільярдів доларів, а Anthropic та OpenAI наближаються до вартості в один трильйон доларів кожна. Зростання акцій на тлі ШІ-оптимізму стало основним двигуном світового багатства, збільшивши кількість мільйонерів майже на два мільйони.

Читайте також: Глава OpenAI засумнівався, що ШІ призведе до «апокаліпсису на ринку праці»

Тим часом корпорації намагаються адаптувати бізнес-процеси до нових реалій:

YouTube оновлює систему маркування контенту;

Spotify впроваджує верифікацію автентичності артистів;

Google та Sony працюють над захистом авторських прав;

Amazon планує застосовувати ШІ для пришвидшення створення кінопродукції, попри протести Голлівуду.

В Україні ситуація виглядає інакше: комерційна привабливість ШІ для пересічних громадян досі залишається низькою, хоча держава активно впроваджує нові рішення, як-от «Дія.AI» та тренування великих мовних моделей на базі архівних даних.