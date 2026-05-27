Глава OpenAI засумнівався, що ШІ призведе до «апокаліпсису на ринку праці»

Стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту не призведе до глобального «апокаліпсису на ринку праці», заявив гендиректор OpenAI Сем Альтман, його слова передає Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Альтман зізнався, що спочатку був стурбований тим впливом, який ШІ вплине на рівень зайнятості у світі. За його словами, він та інші керівники компанії виявилися «приблизно правими» у своїх технологічних прогнозах, які OpenAI робила при запуску ChatGPT у 2022 році.

Однак у тому, що стосується соціальних та економічних наслідків, вони, на його думку, «сильно помилилися».

Читайте також: Папа Римський закликав «роззброїти» ІІ

«Я не думаю, що на нас чекає той самий апокаліпсис на ринку праці, про який заявляють або говорять деякі компанії в нашій сфері», — сказав Альтман, виступаючи з відеозв'язку на конференції Commonwealth Bank of Australia (CBA) у Сіднеї.

«Я радий, що помилився щодо цього. Я думав, що зараз вплив на ліквідацію робочих місць початкового рівня для „білих комірців“ буде більш масштабним, ніж виявилося насправді», — сказав він в інтерв'ю главі CBA Метту Коміну.

Глава OpenAI додав, що тепер краще розуміє, чому цього не сталося, і що в цьому питанні його інтуїція просто підвела.

«Люди кажуть мені: „О, ти міг би позбавити світ зайвого нагнітання страху, зневіри та паніки“. Але тоді я міркував так: „Я бачу, що це реальний ризик, і нам, ймовірно, варто про це поговорити“ — і цей ризик все ще може реалізуватися», — додав він.

За словами Альтмана, він усвідомив: навіть незважаючи на те, що ШІ грає дедалі активнішу роль у багатьох галузях та професіях, у сфері зайнятості, як і раніше, залишається «людська складова», яку неможливо замінити і витіснити штучним інтелектом. Він розповів, що використав ШІ для відповідей на повідомлення в месенджері Slack та електронною поштою, але в результаті повернувся до того, щоб відповідати на деякі з них самостійно.

При цьому Альтман не навів конкретних цифр із зайнятості, проте раніше він уже висловлювався про потенційні скорочення робочих місць у масштабах цілих галузей через розвиток ШІ, пише Reuters.

Заміна співробітників

Вже кілька світових компаній, включаючи британський фінансовий конгломерат HSBC, американський техгігант Amazon, міжнародну банківську групу Standard Chartered та CBA, найбільший австралійський банк, оголосили про те, що деякі робочі місця всередині їхніх структур замінюються на штучний інтелект, зазначив Reuters.

Нагадаємо

Співзасновник одного з лідерів сфери ІІ — стартапа Anthropic (творця чат-бота Claude) — Кріс Ола на заході у Ватикані 25 травня попередив, що існує «реальна можливість» того, що ШІ витіснить людську працю «у дуже великих масштабах». За його словами, якщо це станеться, підтримка звільнених людей стане «моральним імперативом історичного масштабу».

Папа Римський Лев XIV у своїй першій енцикліці (посланні до віруючих) на 43 000 слів закликав уряди світу уповільнити темпи розвитку ШІ та жорстко регулювати галузь.