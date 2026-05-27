27 травня 2026, 9:29

Глава OpenAI засумнівався, що ШІ призведе до «апокаліпсису на ринку праці»

Стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту не призведе до глобального «апокаліпсису на ринку праці», заявив гендиректор OpenAI Сем Альтман, його слова передає Reuters.

Стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту не призведе до глобального «апокаліпсису на ринку праці», заявив гендиректор OpenAI Сем Альтман, його слова передає Reuters.
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Альтман зізнався, що спочатку був стурбований тим впливом, який ШІ вплине на рівень зайнятості у світі. За його словами, він та інші керівники компанії виявилися «приблизно правими» у своїх технологічних прогнозах, які OpenAI робила при запуску ChatGPT у 2022 році.

Однак у тому, що стосується соціальних та економічних наслідків, вони, на його думку, «сильно помилилися».

Читайте також: Папа Римський закликав «роззброїти» ІІ

«Я не думаю, що на нас чекає той самий апокаліпсис на ринку праці, про який заявляють або говорять деякі компанії в нашій сфері», — сказав Альтман, виступаючи з відеозв'язку на конференції Commonwealth Bank of Australia (CBA) у Сіднеї.

«Я радий, що помилився щодо цього. Я думав, що зараз вплив на ліквідацію робочих місць початкового рівня для „білих комірців“ буде більш масштабним, ніж виявилося насправді», — сказав він в інтерв'ю главі CBA Метту Коміну.

Глава OpenAI додав, що тепер краще розуміє, чому цього не сталося, і що в цьому питанні його інтуїція просто підвела.

«Люди кажуть мені: „О, ти міг би позбавити світ зайвого нагнітання страху, зневіри та паніки“. Але тоді я міркував так: „Я бачу, що це реальний ризик, і нам, ймовірно, варто про це поговорити“ — і цей ризик все ще може реалізуватися», — додав він.

За словами Альтмана, він усвідомив: навіть незважаючи на те, що ШІ грає дедалі активнішу роль у багатьох галузях та професіях, у сфері зайнятості, як і раніше, залишається «людська складова», яку неможливо замінити і витіснити штучним інтелектом. Він розповів, що використав ШІ для відповідей на повідомлення в месенджері Slack та електронною поштою, але в результаті повернувся до того, щоб відповідати на деякі з них самостійно.

При цьому Альтман не навів конкретних цифр із зайнятості, проте раніше він уже висловлювався про потенційні скорочення робочих місць у масштабах цілих галузей через розвиток ШІ, пише Reuters.

Заміна співробітників

Вже кілька світових компаній, включаючи британський фінансовий конгломерат HSBC, американський техгігант Amazon, міжнародну банківську групу Standard Chartered та CBA, найбільший австралійський банк, оголосили про те, що деякі робочі місця всередині їхніх структур замінюються на штучний інтелект, зазначив Reuters.

Нагадаємо

Співзасновник одного з лідерів сфери ІІ — стартапа Anthropic (творця чат-бота Claude) — Кріс Ола на заході у Ватикані 25 травня попередив, що існує «реальна можливість» того, що ШІ витіснить людську працю «у дуже великих масштабах». За його словами, якщо це станеться, підтримка звільнених людей стане «моральним імперативом історичного масштабу».

Папа Римський Лев XIV у своїй першій енцикліці (посланні до віруючих) на 43 000 слів закликав уряди світу уповільнити темпи розвитку ШІ та жорстко регулювати галузь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Skeptik777
Skeptik777
27 травня 2026, 10:00
Звісно, не приведе. Бо немає штучного інтелекту і він це розуміє краще за нас. Продвинутий пошук, який може на основі спеціально запущеної дезінформації прийняти хибне рішення, то зовсім не інтелект. Поки що публічно не підтверджено, що ШІ щось придумав, швидко перебирати варіанти і пропонувати рішення? Так… писати блоки коду? Так… довести до самогубства затравленого підлітка? Нема питань… хвалити товсту розвєдьонку? Та скільки завгодно… ледь не забув, накласти фільтри на стрім… фотку згенерити з трьома ногами чи шістьма пальцями… Інструмент корисний, мови немає, але за рахунок яких доходів вони відбиватимуть ті сотні лярдів інвестицій? Мова ж не про сам штучний інтелект, а про гроші. А наразі реальність така, що галузь генерує більше робочих місць, ніж забирає. Рівень зарплат зростає. А ще робототехніка на підході, а там і софт і адміністрування на іншому рівні. Кібербезпека… а ще небажання окремих людей працювати… все це збалансує ринок праці. Не потрібно думати, що купка багатіїв захоче замінити всіх людей роботами.
Skeptik777
Skeptik777
27 травня 2026, 10:08
Побутує думка, що багатії хотять відібрати роботу і заробіики у бідніших людей. Дурня то все. Якщо 20% багатіїв володіють 80% грошей, при цьому ми знищуємо ті 80 % бідноти/працівників, то ті 20%, що залишилися, знову розділяться на багатих і бідних приблизно в тому самому співвідношенні. При цьому виникне проблема, роботи виготовлятимуть все, а купувати не буде кому. Масмаркет рухає технологію. Гроші для влади не варті нічого, їх надрукують, позичать, зберуть податками. Не важливо. Важлива влада… контроль. Маск розумний красень, питань нема, але він вважає, що всі тупі. Але видно, що і Старлінк і інші його проекти заточені на контроль. Як тільки з’являється конкуренція, він втрачає інтерес.
