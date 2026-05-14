У застосунку «Дія» з'явився ШІ-помічник на базі Gemini

У застосунку «Дія» запустили Дія.АІ — інтелектуального помічника, який змінює спосіб взаємодії громадян із державними сервісами. Тепер замість самостійного пошуку потрібного сервісу, користувачі можуть просто описати свою проблему в чаті, а ШІ-агент зробить усе інше. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Що вміє новий цифровий асистент?

Напишіть Дія.АІ, що вам потрібно, — він зорієнтує, добере послугу під вашу ситуацію та підкаже подальші кроки.

Дія.АІ вже може:

консультувати щодо послуг у «Дії» 24/7;

добирати сервіс під вашу життєву ситуацію;

формувати витяг про місце проживання дорослого або дитини просто в чаті;

проактивно сповіщати про штрафи ПДР;

давати покрокові інструкції — наприклад, як відкрити ФОП, подати заяву про шлюб чи скористатися єМалятком.

«Дія.АІ — це не просто чатбот. Це AI-агент, який не лише відповідає, а й допомагає виконувати дії», — йдеться у повідомленні.

Технологічне партнерство з Google

Масштабування Дія.АI реалізовано в партнерстві з Google. В основі асистента — модель штучного інтелекту Gemini.

Наразі триває етап публічного тестування, тож українців закликають активно користуватися асистентом, щоб допомогти вдосконалити його алгоритми.

«Мінфін» писав, що в Україні триває розробка національної великої мовної моделі (LLM) під назвою «Сяйво». Головна мета проєкту — створити штучний інтелект, який максимально точно розумітиме український культурний контекст, історію та унікальні діалекти.