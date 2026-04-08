Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
8 квітня 2026, 14:36

Гетманцев нагадав про «спецпенсії»: поки одні виживають на 3 тисячі — інші отримують до 246 тисяч пенсії

В Україні зафіксовано випадки призначення надвисоких пенсій за рішеннями судів — окремі виплати сягають майже 246 тис. грн на місяць. На цьому тлі більшість пенсіонерів продовжують жити на мінімальні суми, витрачаючи основні доходи на ліки та базові потреби. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Топ-5 найбільших пенсій

За його даними, до топ-5 найбільших пенсій, призначених через судові рішення, входять:

  • 245 990 грн
  • 219 276 грн
  • 193 772 грн
  • 190 932 грн
  • 172 941 грн

Зазначається, що чотири з п’яти найбільших виплат отримують колишні працівники органів прокуратури.

Йдеться про пенсії за вислугу років, які суди зобов’язують виплачувати у розмірі до 90% від заробітної плати — без застосування верхніх обмежень.

«На цьому фоні виникає суттєвий дисбаланс у пенсійній системі. За різними оцінками, значна частина українських пенсіонерів отримує від 2 до 4 тис. грн на місяць, що часто не покриває базових витрат.

Фактично формується ситуація, коли одні громадяни опиняються за межею бідності, тоді як інші — через судові механізми — отримують виплати, що у десятки разів перевищують середні пенсії.

Наголошую на необхідності системних змін. Зокрема, законопроєкт № 12278, який передбачає скасування так званих «спецпенсій», досі не винесений на друге читання", — написав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
AllexL
AllexL
8 квітня 2026, 14:57
#
«Рыдали всем кабмином» …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Ivavita, lerius и 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами