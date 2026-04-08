Гетманцев нагадав про «спецпенсії»: поки одні виживають на 3 тисячі — інші отримують до 246 тисяч пенсії

В Україні зафіксовано випадки призначення надвисоких пенсій за рішеннями судів — окремі виплати сягають майже 246 тис. грн на місяць. На цьому тлі більшість пенсіонерів продовжують жити на мінімальні суми, витрачаючи основні доходи на ліки та базові потреби. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Топ-5 найбільших пенсій

За його даними, до топ-5 найбільших пенсій, призначених через судові рішення, входять:

245 990 грн

219 276 грн

193 772 грн

190 932 грн

172 941 грн

Зазначається, що чотири з п’яти найбільших виплат отримують колишні працівники органів прокуратури.

Йдеться про пенсії за вислугу років, які суди зобов’язують виплачувати у розмірі до 90% від заробітної плати — без застосування верхніх обмежень.

«На цьому фоні виникає суттєвий дисбаланс у пенсійній системі. За різними оцінками, значна частина українських пенсіонерів отримує від 2 до 4 тис. грн на місяць, що часто не покриває базових витрат.

Фактично формується ситуація, коли одні громадяни опиняються за межею бідності, тоді як інші — через судові механізми — отримують виплати, що у десятки разів перевищують середні пенсії.

Наголошую на необхідності системних змін. Зокрема, законопроєкт № 12278, який передбачає скасування так званих «спецпенсій», досі не винесений на друге читання", — написав Гетманцев.