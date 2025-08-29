Українська пенсійна система потребує негайного реформування через очевидну несправедливість у виплатах для різних категорій пенсіонерів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
29 серпня 2025, 11:03
Гетманцев: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Він навів разючу статистику, яка ілюструє глибоку нерівність:
- Нерівні витрати. Щомісяця на пенсійні виплати 4 тисячам суддів держава витрачає 440 млн грн. Таку саму суму отримують 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.
- Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.
- Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.
- Спеціальний перерахунок. Пенсії звичайних громадян просто індексуються за загальною формулою. Натомість «спеціальні» пенсії автоматично зростають щоразу, коли збільшується зарплата у відповідних посадових осіб.
На думку Гетманцева, така ситуація суперечить принципам справедливості та рівності, а пенсійна реформа є вкрай необхідною.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 34 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 5
Тобто під час війни, по суті з 2014 року, ну грубо кажучи, кожен дармоїд, ой, суддя тобто, отримує В МІСЯЦЬ «пенсію» в розмірі 110 тисяч гривень, а вчителі і медики отримують В МІСЯЦЬ по 3667 грн, ДУЖЕ ПОТУЖНО І НЕЗЛАМНО, ЄДНАЙМОСЯ))
Потім не треба дивуватися, що ніхто не хоче в цій паpaші концтабірній жити))
«Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.»
У цих суддів якісь «особливо важкі» умови праці чи що? в них же у кожного помічники є, знав особисто пару суддів, котрі взагалі дубові, але в них є пару толкових помічників і помічники все роблять, ну і суддя так «працювала» спокійно собі))
«Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.»
Прокурорам і суддям пенсія взагалі непотрібна в нашій «демократичній» країні, бо вони за своєї проф.діяльності стільки накрали і бізнесів навідкривали, що їм та пенсія чисто на морозиво))
Зручно придумали, покидьки)) «все для людей, все для народу»))
В нас якась корупційно-депутатська диктатурка бананової недореспубліки)) де одні жирують і буквально стають царьками місцевого розливу, а інші то так, другий сорт в концтаборі де вони всі працюють на пана))
Але якби ще просто дармоїди, а це ще й шкідники.
Судді і прокурори це представники української аристократії, тому й живуть в шоколаді. І так було, є і буде завжди, скільки б там і кого не переобирали. Тому що менталітет народів не міняється віками і якщо в бошках феодалізм, то він там і залишиться, скільки ти не імітуй рівність та демократію. Про це ще Густав Лебон писав і був правий.
Ось тут Віталька зажигає, дивитись з 1:18:
https://youtu.be/4gccuyjX2f8?si=e12Jh-6-l-eOzhi5