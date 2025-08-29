Гетманцев: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків

Українська пенсійна система потребує негайного реформування через очевидну несправедливість у виплатах для різних категорій пенсіонерів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.