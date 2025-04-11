«Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім»

Ставка мита США на імпорт з Китаю тепер фактично становить 145%. Це підтвердив представник Білого дому телеканалу CNBC.

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Останній указ президента США Дональда Трампа підвищив мита на китайські товари зі 84% до 125%. Однак до цього додається ще 20% тариф на фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик), який був запроваджений раніше.

Таким чином тариф на імпорт китайських товарів в США загалом було підвищено до 145%.

Через потрапляння нелегального фентанілу з-за кордону (зокрема з Китаю), США посилили торговельні обмеження, зокрема — ввели окремі мита.

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Нагадаємо

Днями Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення тарифів, дія нових мит призупинена на 90 днів. Припинення торкнулося більшості торгових партнерів США в Азії.

CNBC зазначав, що США були готові переглянути свою позицію щодо підвищення мит на китайські товари, якби Китай відмовився від мит у відповідь на американські товари. Однак у Пекіні заявляли, що не збираються йти на поступки.

Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США із 34% до 84% з 10 квітня.