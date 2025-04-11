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11 квітня 2025, 8:43

Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім

Ставка мита США на імпорт з Китаю тепер фактично становить 145%. Це підтвердив представник Білого дому телеканалу CNBC.

Ставка мита США на імпорт з Китаю тепер фактично становить 145%.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Останній указ президента США Дональда Трампа підвищив мита на китайські товари зі 84% до 125%. Однак до цього додається ще 20% тариф на фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик), який був запроваджений раніше.

Таким чином тариф на імпорт китайських товарів в США загалом було підвищено до 145%.

Через потрапляння нелегального фентанілу з-за кордону (зокрема з Китаю), США посилили торговельні обмеження, зокрема — ввели окремі мита.

Читайте також: «Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ

Нагадаємо

Днями Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення тарифів, дія нових мит призупинена на 90 днів. Припинення торкнулося більшості торгових партнерів США в Азії.

CNBC зазначав, що США були готові переглянути свою позицію щодо підвищення мит на китайські товари, якби Китай відмовився від мит у відповідь на американські товари. Однак у Пекіні заявляли, що не збираються йти на поступки.

Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США із 34% до 84% з 10 квітня.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 9:03
#
Здаєтся перша виконана обіцянка Трумпа
+
+15
Я_ __
Я_ __
11 квітня 2025, 9:34
#
«Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім»

Мало, давайте 1000%
+
0
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 9:37
#
В натурі, не па пацанскі! Трамп виглядає як  *** .
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2025, 11:16
#
Влада любої країни робить усе, щоб її громадяни ставали біднішими.
Такі реалії сьогодення. Ткніть пальцем на карту в любу країну і не промахнетись.
І це буде продовжуватися до тих пір, доки люди не усвідомлять на кого працює влада і, відповідно, проти кого.
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