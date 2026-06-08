Долар дорожчатиме, але без різкої девальвації: прогноз ICU на кінець року

Курс гривні до долара на кінець 2026 року становитиме 45,8 грн/$. Про це йдеться в в оновленому макроекономічному прогнозі ICU .

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Перегляд прогнозу

Як зазначається, це вже вдруге за кілька місяців ICU переглядає прогноз. Наприкінці 2025 року ICU прогнозувала курс на кінець 2026 року на рівні 44,3 грн/$. Вже в лютому прогноз переглянули до рівня 45 грн/$.

В ICU визнали, що рішучість НБУ в частині поступового послаблення гривні дещо зросла останнім часом.

Перш за все, велике занепокоєння Нацбанку викликає різке зростання дефіциту на валютному ринку.

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За 5 місяців 2026 року НБУ витратив на інтервенції з продажу валюти $18,1 млрд і це значно вище від $14,3 млрд у цей же період минулого року. За повний рік приріст інтервенцій над минулорічним показником може скласти $6−7 млрд, а їхній загальний обсяг наблизитися до $42−43 млрд.

Попри такі значні дисбаланси, курс долара до гривні від початку року зріс лише на 4.4%, а євро — на 3.2%. По факту ж реальний номінальний курс гривні знизився за останні 12 місяців на 7,8%, а реальний ефективний курс — лише на 4.8%.

Та навіть за таких умов в ICU не очікують, що НБУ прискорить темп девальвації гривні. Він може обрати такий сценарій лише у разі різкого скорочення зовнішньої допомоги. Водночас станом на зараз дефіцит бюджету у 2026 році буде повністю перекритий зовнішньою фінансовою допомогою.

Все ж із урахуванням динаміки за 5 місяців року ICU переглянули прогноз обмінного курсу наприкінці року до 45,8 грн/$.