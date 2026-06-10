Девальвація гривні набирає обертів: чи втрачають гривневі депозити та ОВДП привабливість

Гривня продовжує слабшати, а поточна динаміка валютного ринку вже наближається до дохідності гривневих інструментів. Втім, попри прискорення девальвації, гривневі ОВДП поки залишаються вигіднішими за валюту за підсумками першого півріччя. Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

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Девальвація гривні

За його словами, слабкість гривні та подальша девальвація не були несподіванкою для ринку. Головним питанням залишалися лише строки та формат послаблення національної валюти з боку НБУ.

«Чи були сумніви, що гривня слабка? Ні. Чи були сумніви в девальвації й у тому, що девальваційні орієнтири не досягнуті? Ні. Незрозуміло було лише, коли НБУ це зробить і в якому форматі», — зазначає аналітик.

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Водночас він вважає, що червень був не найочевиднішим місяцем для різкого послаблення гривні. Історично максимальне падіння гривні у червні становило близько 1,3%, тоді як зараз йдеться про зростання курсу долара приблизно на 2%, а євро — на 1,1%.

Аналітик не виключає, що валютна динаміка може бути пов’язана з домовленостями з МВФ. Зокрема, середній курс долара у прогнозі Фонду становить 45,4 грн/$.

Що відбувається з дохідністю гривневих активів

За оцінками аналітика, з початку 2026 року інфляція становила близько 6,2%. Офіційно за п’ять місяців вона сягнула 5,8%. Продуктова інфляція, за його оцінкою, за шість місяців становить близько 7%, тоді як офіційний показник за п’ять місяців — 6,8%.

На цьому тлі долар із початку року зріс приблизно на 6,5%, євро — на 4,4%. Дохідність гривневого депозиту під 14% річних до оподаткування після сплати податків становить близько 5,4% за пів року. Водночас дохідність ОВДП під 16% річних без оподаткування за цей період сягає близько 8%.

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Таким чином, якщо курс долара залишиться на поточному рівні до кінця червня, валютна дохідність уже перевищить інфляцію та дохідність гривневих депозитів, однак все ще буде нижчою за дохідність гривневих ОВДП.

Річна динаміка

За період із червня 2025 року, за оцінкою аналітика, інфляція становить близько 7,7%. Долар за цей час зріс приблизно на 7,8%, євро — на 5,5%.

Водночас гривневий депозит із середньою ставкою 13% до оподаткування забезпечив близько 10% дохідності після сплати податків. ОВДП із дохідністю 15,5% річних дали інвесторам відповідно 15,5% без оподаткування.

Отже, за 12 місяців динаміка долара вже трохи перевищує інфляцію, однак суттєво відстає від дохідності гривневих депозитів і тим більше — ОВДП.

Що буде з курсом далі

На думку аналітика, поточна динаміка валют уже «наступає на п’яти» дохідності гривневих інструментів. Це може тимчасово стримати подальше послаблення гривні та обмежити зростання курсу.

Водночас він наголошує, що це не означає завершення девальваційного тренду. Найближчою ціллю для долара може стати рівень 45,5 грн/$.

«Строки й швидкість залежать виключно від НБУ. Регулятор дає — ринок бере», — підсумував аналітик.