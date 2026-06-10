Девальвація гривні набирає обертів: чи втрачають гривневі депозити та ОВДП привабливість

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 червня 2026, 17:21

Девальвація гривні набирає обертів: чи втрачають гривневі депозити та ОВДП привабливість

Гривня продовжує слабшати, а поточна динаміка валютного ринку вже наближається до дохідності гривневих інструментів. Втім, попри прискорення девальвації, гривневі ОВДП поки залишаються вигіднішими за валюту за підсумками першого півріччя. Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Гривня продовжує слабшати, а поточна динаміка валютного ринку вже наближається до дохідності гривневих інструментів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Девальвація гривні

За його словами, слабкість гривні та подальша девальвація не були несподіванкою для ринку. Головним питанням залишалися лише строки та формат послаблення національної валюти з боку НБУ.

«Чи були сумніви, що гривня слабка? Ні. Чи були сумніви в девальвації й у тому, що девальваційні орієнтири не досягнуті? Ні. Незрозуміло було лише, коли НБУ це зробить і в якому форматі», — зазначає аналітик.

Читайте також: НБУ встановив курси на четвер: долар оновив максимум і майже досяг 45 гривень

Водночас він вважає, що червень був не найочевиднішим місяцем для різкого послаблення гривні. Історично максимальне падіння гривні у червні становило близько 1,3%, тоді як зараз йдеться про зростання курсу долара приблизно на 2%, а євро — на 1,1%.

Аналітик не виключає, що валютна динаміка може бути пов’язана з домовленостями з МВФ. Зокрема, середній курс долара у прогнозі Фонду становить 45,4 грн/$.

Що відбувається з дохідністю гривневих активів

За оцінками аналітика, з початку 2026 року інфляція становила близько 6,2%. Офіційно за п’ять місяців вона сягнула 5,8%. Продуктова інфляція, за його оцінкою, за шість місяців становить близько 7%, тоді як офіційний показник за п’ять місяців — 6,8%.

На цьому тлі долар із початку року зріс приблизно на 6,5%, євро — на 4,4%. Дохідність гривневого депозиту під 14% річних до оподаткування після сплати податків становить близько 5,4% за пів року. Водночас дохідність ОВДП під 16% річних без оподаткування за цей період сягає близько 8%.

Читайте також: Долар продовжує зростати: чи варто вже панікувати власникам гривневих депозитів

Таким чином, якщо курс долара залишиться на поточному рівні до кінця червня, валютна дохідність уже перевищить інфляцію та дохідність гривневих депозитів, однак все ще буде нижчою за дохідність гривневих ОВДП.

Річна динаміка

За період із червня 2025 року, за оцінкою аналітика, інфляція становить близько 7,7%. Долар за цей час зріс приблизно на 7,8%, євро — на 5,5%.

Водночас гривневий депозит із середньою ставкою 13% до оподаткування забезпечив близько 10% дохідності після сплати податків. ОВДП із дохідністю 15,5% річних дали інвесторам відповідно 15,5% без оподаткування.

Отже, за 12 місяців динаміка долара вже трохи перевищує інфляцію, однак суттєво відстає від дохідності гривневих депозитів і тим більше — ОВДП.

Що буде з курсом далі

На думку аналітика, поточна динаміка валют уже «наступає на п’яти» дохідності гривневих інструментів. Це може тимчасово стримати подальше послаблення гривні та обмежити зростання курсу.

Водночас він наголошує, що це не означає завершення девальваційного тренду. Найближчою ціллю для долара може стати рівень 45,5 грн/$.

«Строки й швидкість залежать виключно від НБУ. Регулятор дає — ринок бере», — підсумував аналітик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Андрій М*дак и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами