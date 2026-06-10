Верховна Рада остаточно ухвалила зміни до Держбюджету-2026

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15224 , який передбачає суттєве збільшення видатків бюджету в поточному році. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Що відомо про голосування

Попри ухвалення документа, голосування пройшло в напруженій атмосфері. Багато народних обранців висловили відверте розчарування тим, що в підсумковій редакції закону не знайшлося місця для підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям.

Питання фінансування армійських зарплат і надалі залишається «внутрішньою справою» Міністерства оборони — покривати ці витрати планують за рахунок перерозподілу існуючих ресурсів відомства, а не через додаткові державні вливання, на які розраховували багато хто в сесійній залі.

Загальний обсяг коштів, які було виділено додатково понад першочергові бюджетні плани, склав 1,64 трлн грн. Переважна більшість цих грошей спрямована на закупівлю озброєння, техніки, підготовку регіонів до зимового періоду та створення Резервного фонду «для оперативного реагування на виклики воєнного часу».

Що змінив Комітет

Раніше «Мінфін» писав, що члени профільного комітету детально проаналізували урядові пропозиції та рекомендували парламенту внести низку змін до чинного закону про держбюджет.

Зокрема, пропонувалось:

розраховувати посадові оклади працівників НАБУ на основі прожиткового мінімуму у 3328 гривень (замість раніше пропонованих 3028 гривень), але в межах загального задекларованого бюджету Агентства;

зобов'язати Кабмін відновити роботу Державного дорожнього фонду у 2027 році у розмірі 25% від надходжень;

перерозподілити 10 мільйонів гривень на потреби апарату Держрибагентства (ці кошти спрямують на господарські потреби, а не на заробітні плати) без збільшення загального фінансування установи;

виділити додатково 559,1 мільйона гривень на апарат Міненерго за рахунок коштів Резервного фонду;

спрямувати з Резервного фонду 127,5 мільйона гривень на програми з ліквідації непрацюючих шахт;

додати 46,1 мільйона гривень на забезпечення діяльності Держенергонагляду також за рахунок Резервного фонду;

виділити Державному агентству з управління зоною відчуження додатково 599,1 мільйона гривень, з яких левова частка (525,1 мільйона гривень) піде на обслуговування об'єкта «Укриття»;

перерозподілити 95 мільйонів гривень на користь Національного комітету спорту інвалідів, не перевищуючи загальний обсяг видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати окремо проголосували за виділення додаткових 1,4 мільярда гривень, які підуть на виплати грошового забезпечення для співробітників Служби судової охорони.