Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д, яким, серед іншого, зменшили податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це написала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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«На мою думку, це один із тих випадків, коли менша ставка податку може дати кращий результат для держави. Сьогодні багато власників житла, які не є ФОПами, здають нерухомість в оренду без офіційного оформлення та декларування доходів. І значною мірою причина полягає саме у надто високому податковому навантаженні», — написала Шуляк.

За її словами, зниження ставки до 5% має створити стимули працювати легально, укладати офіційні договори та сплачувати податки. У підсумку виграють усі: орендодавці отримають простіші та зрозуміліші правила, орендарі — більше захисту своїх прав, а держава — додаткові надходження та більш прозорий ринок.

Закону недостатньо

«Водночас ухвалити закон недостатньо. Дуже важливо, щоб держава та відповідальні органи провели якісну інформаційну кампанію і пояснили людям нові можливості та правила. Без цього ринок також поступово виходитиме з тіні, але значно повільніше, ніж міг би. Тому зараз головне не лише змінити законодавство, а й донести ці зміни до людей», — написала вона.