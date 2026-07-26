У Німеччині змінили правила провезення ручної поклажі: де можна брати до 2 літрів рідини

Оновлені правила провезення ручної поклажі в Німеччині з липня 2026 — де можна брати 2 літри рідини і не діставати ноутбук, а де поки діють старі норми. Ausnews.de надало повний список та практичні поради для пасажирів.

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У великих аеропортах поступово впроваджуються сучасні CT-сканери для огляду ручної поклажі. Першим став аеропорт Кельн/Бонн, де встановлена найсучасніша система в Європі вартістю 25 мільйонів євро.

Слідом за ним технологію вже використовують Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт та Берлін. Мюнхен та Гамбург знаходяться на різних стадіях модернізації.

Оновлені правила провезення ручної поклажі

Зазвичай, ємності з рідинами, гелями або кремами можуть вміщувати максимум 100 мл і повинні бути упаковані в прозорий багаторазовий пластиковий пакет об'ємом 1 літр.

Ноутбуки та планшети на огляді, як правило, потрібно пред'являти окремо. Однак у аеропортах, оснащених сучасними CT-сканерами, ці правила змінюються.

Завдяки новій 3D-технології мандрівникам більше не потрібно діставати пакет з рідинами та електроніку під час огляду. CT-сканери створюють детальне тривимірне зображення вмісту ручної поклажі, дозволяючи співробітникам безпеки бачити всі предмети під будь-яким кутом без необхідності їх витягувати.

Головні переваги для пасажирів:

Більше свободи з рідинами: в аеропортах із CT-сканерами дозволяється брати із собою до двох літрів рідини у герметичних контейнерах. Замість суворих 100 мл тепер можна провозити шампуні, гелі, креми та інші рідини у зручніших об'ємах.

Економія часу: ноутбуки, планшети та пауербанки можна не діставати із сумки. Це значно прискорює проходження огляду та скорочує черги.

Менше стресу: пасажирам не потрібно спішно розпаковувати та пакувати речі на контрольній смузі. Достатньо просто поставити сумку на стрічку та забрати її після сканування.

Які аеропорти вже перейшли на CT-технологію

Нові правила для ручної поклажі набирають чинності по всій Німеччині, але не скрізь одночасно.

Сучасні CT-сканери, які дозволяють залишати рідини та електроніку у сумках, вже працюють у п'яти великих аеропортах країни.

Проте ступінь модернізації скрізь різний: десь нові смуги охоплюють усі термінали, а десь сусідять із старими сканерами, де діють колишні обмеження.

Де діють нові правила:

Кельн/Бонн (CGN) — повністю, всі 11 смуг.

Нюрнберг (NUE) — повністю.

Франкфурт (FRA) — частково більшість смуг у Терміналі 1 і все у Терміналі 3.

Берлін-Бранденбург (BER) — частково. 24 CT-смуги.

Штутгарт (STR) — частково. Термінали 1 та 3.

Однак важливо пам'ятати: в аеропортах із частковим впровадженням (Франкфурт, Берлін, Штутгарт) на старих смугах, як і раніше, діють старі правила (100 мл, електроніка окремо). Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти інформацію на сайті аеропорту та упаковувати рідини за старою нормою, щоб уникнути проблем.