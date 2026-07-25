Ferrari Purosangue та SF90 Stradale: чим поповнився автопарк України у 2026 році

Попри зниження попиту на розкішні автомобілі, український автопарк продовжує поповнюватися ексклюзивними моделями. У 2026 році в Україні засвітилися рідкісні суперкари, надпотужні кросовери та люксові автомобілі вартістю від сотень тисяч до понад мільйона доларів , пише Фокус.

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Які авто «засвітилися» в Україні

Однією з головних автомобільних новинок став Ferrari Purosangue — перший кросовер в історії італійської марки. Цьогоріч в Україну привезли одразу два таких автомобілі орієнтовною вартістю $500 000 кожен. Кросовер отримав чотиримісний салон, багажник об'ємом 473 л і 6,5-літровий атмосферний V12 потужністю 725 к.с. Максимальна швидкість моделі становить 310 км/год.

Ще один ексклюзивний Ferrari — гібридний суперкар SF90 Stradale. Його силова установка на базі 4,0-літрового V8 твін-турбо та трьох електромоторів розвиває 1000 к.с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,5 с, може розвинути 340 км/год і проїхати до 25 км виключно на електротязі.

Серед інших рідкісних суперкарів, які з’явилися в Україні, — 750-сильний Gumpert Apollo S. Карбонове купе випустили в кількості близько 60 екземплярів, а його максимальна швидкість досягає 360 км/год.

Також українські дороги поповнилися Lamborghini Urus Performante із 666-сильним V8, новим гібридним Porsche 911 Turbo потужністю 711 к.с. та ексклюзивними моделями Rolls-Royce Cullinan.

Найдорожчим автомобілем, завезеним в Україну у 2026 році, став Mercedes-AMG PureSpeed вартістю близько $1,5 млн. Тираж моделі обмежили лише 250 екземплярами, а головною особливістю родстера стала відсутність лобового скла. 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 к.с. розганяє автомобіль до 100 км/год за 3,6с.

Не менш ексклюзивними стали Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series і Mercedes-Maybach S680 V12 Edition. Останній випустили тиражем лише 50 автомобілів, а під його капотом встановлений 6,0-літровий V12 потужністю 612 к.с. Крім того, в Україні помітили розкішний Rolls-Royce Cullinan у тюнінгу Mansory та заряджений Cadillac Escalade-V із 690-сильним компресорним V8.