Ferrari Purosangue та SF90 Stradale: чим поповнився автопарк України у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 липня 2026, 14:02

Ferrari Purosangue та SF90 Stradale: чим поповнився автопарк України у 2026 році

Попри зниження попиту на розкішні автомобілі, український автопарк продовжує поповнюватися ексклюзивними моделями. У 2026 році в Україні засвітилися рідкісні суперкари, надпотужні кросовери та люксові автомобілі вартістю від сотень тисяч до понад мільйона доларів, пише Фокус.

Попри зниження попиту на розкішні автомобілі, український автопарк продовжує поповнюватися ексклюзивними моделями.
Фото: focus.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які авто «засвітилися» в Україні

Однією з головних автомобільних новинок став Ferrari Purosangue — перший кросовер в історії італійської марки. Цьогоріч в Україну привезли одразу два таких автомобілі орієнтовною вартістю $500 000 кожен. Кросовер отримав чотиримісний салон, багажник об'ємом 473 л і 6,5-літровий атмосферний V12 потужністю 725 к.с. Максимальна швидкість моделі становить 310 км/год.

Ще один ексклюзивний Ferrari — гібридний суперкар SF90 Stradale. Його силова установка на базі 4,0-літрового V8 твін-турбо та трьох електромоторів розвиває 1000 к.с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,5 с, може розвинути 340 км/год і проїхати до 25 км виключно на електротязі.

Серед інших рідкісних суперкарів, які з’явилися в Україні, — 750-сильний Gumpert Apollo S. Карбонове купе випустили в кількості близько 60 екземплярів, а його максимальна швидкість досягає 360 км/год.

Також українські дороги поповнилися Lamborghini Urus Performante із 666-сильним V8, новим гібридним Porsche 911 Turbo потужністю 711 к.с. та ексклюзивними моделями Rolls-Royce Cullinan.

Найдорожчим автомобілем, завезеним в Україну у 2026 році, став Mercedes-AMG PureSpeed вартістю близько $1,5 млн. Тираж моделі обмежили лише 250 екземплярами, а головною особливістю родстера стала відсутність лобового скла. 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 к.с. розганяє автомобіль до 100 км/год за 3,6с.

Не менш ексклюзивними стали Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series і Mercedes-Maybach S680 V12 Edition. Останній випустили тиражем лише 50 автомобілів, а під його капотом встановлений 6,0-літровий V12 потужністю 612 к.с. Крім того, в Україні помітили розкішний Rolls-Royce Cullinan у тюнінгу Mansory та заряджений Cadillac Escalade-V із 690-сильним компресорним V8.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
25 липня 2026, 14:49
#
Кто-то гибнет, а кто-то не слабо рубит бабло на войне в Украине!!!
+
0
beb
beb
25 липня 2026, 19:13
#
І шо?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами