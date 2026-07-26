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26 липня 2026, 9:02

«єОселя»: скільки потрібно працювати, щоб накопичити на перший внесок

Стандартний перший внесок за державною програмою пільгової іпотеки «єОселя» становить від 20% вартості житла. Для позичальників віком до 25 років його можуть знизити до 10%. Залежно від міста та вартості нерухомості, на накопичення цієї суми українцям може знадобитися від 8 місяців до понад двох років — за умови, що людина відкладає весь свій заробіток. Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Стандартний перший внесок за державною програмою пільгової іпотеки «єОселя» становить від 20% вартості житла.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки коштують найдоступніші квартири

За даними аналітиків, «єОселя» залишається одним із драйверів продажів житла, що будується. Водночас кількість пропозицій від забудовників, які відповідають умовам програми, поступово скорочується.

У Києві медіанна вартість найдоступнішої готової однокімнатної квартири на первинному ринку становить 2,5 млн грн.

В Ужгороді аналогічне житло коштує близько 2,4 млн грн. Найдорожчі пропозиції серед міст України зафіксовані у Львові — у середньому 3,1 млн грн.

Скільки потрібно відкладати на перший внесок

Щоб накопичити на перший внесок за найдоступнішу однокімнатну квартиру, жителю Києва потрібно зібрати близько 383 тис. грн.

За середньої зарплати це майже 11 місяців роботи — якщо не витрачати зароблені кошти взагалі.

Найдовше накопичувати доведеться мешканцям Львова. Там стартовий внесок становить приблизно 838 тис. грн, що дорівнює понад двом рокам і трьом місяцям середнього заробітку.

Найменше часу потрібно жителям Запоріжжя — близько 8 місяців.

Скільки доходу забирають платежі

Після оформлення кредиту головним навантаженням стає щомісячний платіж.

У Львові на обслуговування іпотеки за «єОселею» доведеться спрямовувати близько 83% середньої зарплати. В Ужгороді — 75%.

У Києві навантаження нижче — близько 34% середнього заробітку.

Найкомфортнішою ситуація виглядає у прифронтових містах, де щомісячний платіж за кредитом може забирати 22−30% середньої місцевої зарплати.

Оновлення програми

Якписав «Мінфін», з 17 липня оновлено умови держпрограми єОселя: тепер житло за пільговою ставкою зможуть придбати представники ширшого кола позичальників. За новими кредитами держава компенсуватиме певним категоріям населення частину ставки, тож вони сплачуватимуть 3% річних у перші 10 років і 6% — з 11 року.

На кого поширюються нові умови

  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників війни;
  • сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни;
  • сім'ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

Право на пільгові ставки за іпотекою також отримали військовослужбовці, призвані з числа резервістів в особливий період, та члени їхніх сімей. Якщо вони оформили кредит з 11 січня до 17 липня 2026 року, пільгову ставку за умови відповідності програмі застосують із дати укладення договору. На інші кредити, видані до 17 липня, нові ставки не поширюються.

Нові нормативи площі

  • Для квартири — 52,5 кв. м на одну людину і 73,5 кв. м на сім'ю з 2-х або 3-х осіб;
  • Для будинку — 62,5 і 83,5 кв. м відповідно;
  • Із четвертого члена сім'ї додається по 21 кв. м;
  • Максимальна нормативна площа — 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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