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25 липня 2026, 9:40

Крипта, готівка, золото та закордонна нерухомість: що задекларували посадовці у 2025 році

За результатами аналізу декларацій за 2025 рік НАЗК встановило, що посадовці та члени їхніх сімей задекларували криптовалюту на загальну суму майже 839 млн грн, найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями. Про це інформує пресслужба НАЗК.

За результатами аналізу декларацій за 2025 рік НАЗК встановило, що посадовці та члени їхніх сімей задекларували криптовалюту на загальну суму майже 839 млн грн, найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями.

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Не Bitcoin-ом єдиним

Криптовалюта — віртуальний актив, який підлягає декларуванню. Посадовці відзвітували, що мають на кінець 2025 року криптовалюти на загальну суму майже 839 млн грн.

У топ-5 криптовалют, які полюбляють декларанти, увійшли: Tether (USDT): його задекларували на понад 278 млн грн. Далі Bitcoin: на понад 150 млн грн, Ethereum: на понад 100 млн грн, Ripple: на понад 46 млн грн. та Binance Coin (BNB): на понад 9 млн грн.

Найбільшу сукупну вартість криптовалюти, а це на понад 623 млн грн задекларували декларанти, які щодо своєї посади у декларації обрали позначку «Інше».

У топ-власники криптовалюти також увійшли державні службовці категорій: В (понад 109 млн грн), Б (понад 52 млн грн) та, А (понад 19 млн грн), а також п’ята категорія посад в органах місцевого самоврядування (понад 14 млн грн).

Географія криптовласників

Найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями — майже на 265 млн грн. Не відстають і посадовці Одеської (понад 99 млн грн), Київської (понад 70 млн грн), Дніпропетровської (понад 63 млн грн) та Закарпатської (понад 57 млн грн) областей.

Географія витрат декларантів — у цифрах

НАЗК проаналізувало відображені в деклараціях видатки посадовців, здійснені за кордоном у 2025 році, та визначило країни, у яких вони витрачали найбільше коштів.

Лідером рейтингу стала Туреччина — понад 1,15 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Австрія (698,3 млн грн) та США (296,9 млн грн).

Готівка та валютні «вподобання»

Найбільші обсяги готівки декларанти та члени їхніх сімей традиційно зберігають у національній валюті — гривні. Серед іноземних валют беззаперечними лідерами залишаються долар США та євро.

Водночас декларації також містять відомості про готівку майже у 90 валютах світу. До ТОП-5 валют за обсягами готівкових заощаджень, зазначених у деклараціях, також увійшли угорський форинт і японська єна.

Квадратні метри за кордоном

Аналіз декларацій за 2025 рік показав, що декларанти та члени їхніх сімей задекларували за межами України нa праві власності 3 904 об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 4,1 млрд грн.

Топ-5 країн за кількістю об'єктів задекларованої нерухомості:

  • Німеччина — 757;
  • Польша — 503;
  • Іспанія — 282;
  • Болгарія — 251;
  • Велика Британія — 161.

Понад три чверті всіх задекларованих об'єктів становлять квартири —
3 064. На другому місці — житлові будинки — 362.

Більше об'єктів оформлено на членів сімей декларантів. Так, члени сімей декларантів є власниками 2 033 об'єктів закордонної нерухомості на 2,2 млрд грн, самі ж декларанти — 1 871 об'єктів на понад 1,9 млрд грн.

Найдорожча закордонна нерухомість за сукупною задекларованою вартістю розташована в Іспанії, Великій Британії, Польщі, США та Болгарії.

Дорогоцінні метали на мільярд гривень

Вартість задекларованих дорогоцінних металів посадовців та членів їхніх сімей сукупно становить понад 1,2 млрд грн.

Із цієї суми самі декларанти зазначили власні дорогоцінні метали на понад 952,5 млн грн, а члени їхніх сімей — на понад 247,9 млн грн.

Найбільшу вартість серед задекларованих дорогоцінних активів має золото у злитках або пластинах — на понад 1,05 млрд грн. Це основний актив у цій категорії як у самих декларантів, так і в членів їхніх сімей.

Далі йдуть:

  • монети — 139,7 млн грн;
  • срібло у злитках або пластинах — понад 4,6 млн грн;
  • золото в порошку — понад 1,6 млн грн;
  • платина у злитках або пластинах — понад 746 тис. грн;
  • паладій у злитках або пластинах — понад 286 тис. грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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