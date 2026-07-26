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26 липня 2026, 13:04

Пальне в Україні може здорожчати до 100 грн за літр

Ціни на пальне в Україні можуть наблизитись до психологічної позначки у 100 грн за літр уже протягом двох тижнів. Причиною є стрімке подорожчання на гуртовому ринку та ризики постачання пального морським шляхом. Про це розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

Ціни на пальне в Україні можуть наблизитись до психологічної позначки у 100 грн за літр уже протягом двох тижнів.

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Що відбувається на ринку

Льоушкін пояснив, що паливні компанії більше не відкладають перегляд цін, як це було під час попередніх криз. За його словами, ринок зробив висновки після значних фінансових втрат у минулі періоди, тому оператори тепер швидше реагують на зміни собівартості.

«Зараз всі ставлять ціну, яка їм потрібна, тому що всі вже „наїлися“ збитків. На попередній паливній кризі загальний збиток паливних компаній був 40 млрд грн», — зазначив експерт.

За словами Льоушкіна, сьогодні роздрібні ціни фактично визначаються за простою формулою: до вартості пального на гуртовому ринку додається близько 15 грн. В

ін пояснив, що зараз гуртова вартість пального на західному та південному напрямках імпорту становить близько 85−90 грн за літр. Якщо до цієї ціни додати середню націнку великих мереж АЗС, то роздрібна вартість пального може сягнути 102−102,5 грн за літр.

«Це проста формула, вона зазвичай працює. Але є тут два психологічних фактора: 90 гривень і 100 гривень. Я вважаю, що уряд не дасть перетнути 100 гривень», — відмітив експерт.

На його думку, влада може спробувати стримати ціни через державні механізми, зокрема використовуючи можливості «Укрнафти». Водночас Льоушкін сумнівається в ефективності такого кроку, оскільки державна мережа, за його словами, вже стикається з нестачею ресурсу на окремих АЗС, а високий сезон лише посилює попит. Льоушкін додав:

«Вважаю, що буде ціна підвищуватися і буде „Укрнафта“ десь по 95 грн, але там не буде пального. WOG та OKKO буде по 105 грн і там буде пальне. Ось такий буде ринок. Але я вважаю, що будуть якісь консультації прем'єр-міністра. Тим більше він з WOG і OKKO дуже гарно працює, спілкується. Будуть якісь державні стримуючі фактори. Щось буде держава робити, але що вона буде робити — це вже трошки складно прогнозувати».

Експерт звернув увагу на ризики для логістики імпортного пального. За його словами, події останніх днів різко вплинули на настрої ринку та призвели до стрибка гуртових цін.

За словами експерта, через труднощі з морською логістикою навантаження частково перейшло на менші судна, які до того ж зараз працюють із обмеженнями через сезонні особливості судноплавства на Дунаї. Це, за його словами, вже створює проблеми з постачанням пального на півдні країни, тоді як на західному напрямку ситуація залишається стабільнішою.

Льоушкін додав, що раніше паливо доставляли великими танкерами до одного з чорноморських портів, після чого перевантажували на менші судна для доставки до українських портів на Дунаї. Тепер саме ця логістична схема опинилася під додатковим тиском, що й стало одним із головних чинників різкого стрибка гуртових цін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
26 липня 2026, 13:44
#
На його думку, влада може спробувати стримати ціни через державні механізми

Та йде влада на ікс ігрек зі своєю турботою: вже наїлися штучної кризи в 22-му році. Зараз і без влади трапляються дивні дива коли одного типу пального немає на всіх станціях відомої мережі в найближчому місті. А як влада докладеться то це буде на всіх АЗС.
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