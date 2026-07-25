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25 липня 2026, 11:10

У Раді пропонують штрафувати комунальників за неправильні нарахування: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15435 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15435 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо пропонує законопроєктДокумент пропонує змінити правила оформлення платіжок за комунальні послуги.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що пропонує законопроєкт

Документ пропонує змінити правила оформлення платіжок за комунальні послуги. У кожній платіжці може зʼявитися QR-код із доступом до детальної інформації про те, як сформовано тариф.

Згідно із пояснювальною запискою, пропонується запровадити обов'язкову «тарифну декларацію» для кожної комунальної послуги.

Зазначається, що це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та збори й інші складові тарифу.

Усі рахунки на оплату житлово-комунальних послуг повинні мати QR-код, який забезпечує доступ до тарифної декларації, що стосується ціни або тарифу. Таким чином, скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.

Штрафи за помилки

Окрим того, законопроєкт також має на меті посилити відповідальність комунальних підприємств і управителів за помилки у платіжках.

Якщо виконавець комунальної послуги або управитель будинку неправильно нарахує плату за комунальні послуги, він буде зобов'язаний відшкодувати споживачу завдані збитки, а також сплатити штраф.

Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між помилково нарахованою та фактичною вартістю послуг, але не може перевищувати десятикратну вартість цих послуг за відповідний період.

Захист споживачів

Крім того, на період воєнного стану пропонується заборонити припиняти або обмежувати надання житлово-комунальних послуг споживачам, які проживають на територіях областей, у межах яких знаходяться території ведення активних бойових дій або тимчасово окуповані рф території.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Halyna859
Halyna859
25 липня 2026, 12:20
#
Це чудово, всі комунальні служби застосовують шахрайство при нарахуванні зобов"язань споживачам. Зробити коригування на зменшення дуже складно, часто неможливо.
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