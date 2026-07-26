Auto Express назвав 10 найкращих кросоверів 2026 року

Британське видання Auto Express оприлюднило рейтинг 10 найкращих кросоверів, представлених на ринку у 2026 році. Про це пише «Укравтопром».

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Хто увійшов до списку

До списку увійшли моделі, які найкраще показали себе під час комплексних випробувань. Експерти оцінювали автомобілі за критеріями, які найчастіше мають значення для покупців у цьому сегменті: комфортом, керованістю, практичністю, економічністю та співвідношенням ціни й якості.

Перше місце у рейтингу посів Skoda Elroq — електричний кросовер чеської марки.

Топ-10 кросоверів 2026 року

Skoda Elroq; BMW iX3; Nissan Qashqai; Skoda Kodiaq; Renault 4; Volvo EX60; Audi Q3; Dacia Bigster; Volkswagen T-Roc; Citroen C5 Aircross.

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Рейтинг показує, що серед найкращих кросоверів року представлені як електромобілі, так і моделі з традиційнішими силовими установками. У списку є компактні міські кросовери, сімейні SUV та практичні моделі масового сегмента.