Британське видання Auto Express оприлюднило рейтинг 10 найкращих кросоверів, представлених на ринку у 2026 році. Про це пише «Укравтопром».
26 липня 2026, 9:55
Auto Express назвав 10 найкращих кросоверів 2026 року
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Хто увійшов до списку
До списку увійшли моделі, які найкраще показали себе під час комплексних випробувань. Експерти оцінювали автомобілі за критеріями, які найчастіше мають значення для покупців у цьому сегменті: комфортом, керованістю, практичністю, економічністю та співвідношенням ціни й якості.
Перше місце у рейтингу посів Skoda Elroq — електричний кросовер чеської марки.
Топ-10 кросоверів 2026 року
- Skoda Elroq;
- BMW iX3;
- Nissan Qashqai;
- Skoda Kodiaq;
- Renault 4;
- Volvo EX60;
- Audi Q3;
- Dacia Bigster;
- Volkswagen T-Roc;
- Citroen C5 Aircross.
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Рейтинг показує, що серед найкращих кросоверів року представлені як електромобілі, так і моделі з традиційнішими силовими установками. У списку є компактні міські кросовери, сімейні SUV та практичні моделі масового сегмента.
Джерело: Мінфін
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