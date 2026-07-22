YASNO спрямувало до бюджету Києва понад 10 млн грн податків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2026, 12:52

YASNO спрямувало до бюджету Києва понад 10 млн грн податків

ТОВ «Київські енергетичні послуги», що працює під брендом YASNO, перерахувало до бюджету майже 250 млн грн податків за І півріччя 2026 року. Так, компанія перерахувала до місцевого бюджету столиці 10,68 млн грн. Ще 238,4 млн грн було сплачено до центрального бюджету. Про це йдеться у повідомленні коомпанії.

ТОВ «Київські енергетичні послуги», що працює під брендом YASNO, перерахувало до бюджету майже 250 млн грн податків за І півріччя 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Крім того, за І півріччя 2026 року компанії групи сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,302 млрд грн податків, із яких 1,232 млрд грн надійшло до державного бюджету та 69,8 млн грн — до місцевих бюджетів.

«Податки бізнесу є важливим джерелом фінансування міських програм, розвитку інфраструктури та підтримки життєдіяльності громад. YASNO продовжує сумлінно виконувати свої податкові зобов’язання та підтримувати економічну стійкість регіонів», — зазначає Сергій Коваленко, СЕО YASNO.

У YASNO наголошують, що стабільна робота енергетичних компаній дозволяє не лише забезпечувати клієнтів необхідними сервісами, а й робити вагомий внесок у наповнення державного та місцевих бюджетів.

Місцеві бюджети від компаній групи YASNO за І півріччя 2026 року отримали:

  • Київські енергетичні послуги — 10,68 млн грн;
  • Дніпровські енергетичні послуги — 16,46 млн грн;
  • ЯСНО+ — 20,64 млн грн;
  • Д.Солюшнс — 6,78 млн грн;
  • Донецькі енергетичні послуги — 9,41 млн грн;
  • YASNO Енергоефективність — 5,87 млн грн.

Загалом до місцевих бюджетів було відраховано — 69,84 млн грн.

Що відомо про YASNO

YASNO — провідний енергетичний бренд України, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для понад 2,5 млн українських сімей у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та понад 64 тис. юридичних клієнтів по всій Україні.

Екосистема продуктів YASNO, яка включає сонячні електростанції (СЕС), системи накопичення енергії (BESS) та інструменти управління споживанням, дозволяє бізнесам зменшувати витрати, підвищувати енергоефективність та зміцнювати енергетичну стійкість. YASNO пропонує клієнтам якісний сервіс та розвиває онлайн-обслуговування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами