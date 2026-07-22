YASNO спрямувало до бюджету Києва понад 10 млн грн податків

ТОВ «Київські енергетичні послуги», що працює під брендом YASNO, перерахувало до бюджету майже 250 млн грн податків за І півріччя 2026 року. Так, компанія перерахувала до місцевого бюджету столиці 10,68 млн грн. Ще 238,4 млн грн було сплачено до центрального бюджету. Про це йдеться у повідомленні коомпанії.

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Крім того, за І півріччя 2026 року компанії групи сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,302 млрд грн податків, із яких 1,232 млрд грн надійшло до державного бюджету та 69,8 млн грн — до місцевих бюджетів.

«Податки бізнесу є важливим джерелом фінансування міських програм, розвитку інфраструктури та підтримки життєдіяльності громад. YASNO продовжує сумлінно виконувати свої податкові зобов’язання та підтримувати економічну стійкість регіонів», — зазначає Сергій Коваленко, СЕО YASNO.

У YASNO наголошують, що стабільна робота енергетичних компаній дозволяє не лише забезпечувати клієнтів необхідними сервісами, а й робити вагомий внесок у наповнення державного та місцевих бюджетів.

Місцеві бюджети від компаній групи YASNO за І півріччя 2026 року отримали:

Київські енергетичні послуги — 10,68 млн грн;

Дніпровські енергетичні послуги — 16,46 млн грн;

ЯСНО+ — 20,64 млн грн;

Д.Солюшнс — 6,78 млн грн;

Донецькі енергетичні послуги — 9,41 млн грн;

YASNO Енергоефективність — 5,87 млн грн.

Загалом до місцевих бюджетів було відраховано — 69,84 млн грн.

Що відомо про YASNO

YASNO — провідний енергетичний бренд України, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для понад 2,5 млн українських сімей у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та понад 64 тис. юридичних клієнтів по всій Україні.

Екосистема продуктів YASNO, яка включає сонячні електростанції (СЕС), системи накопичення енергії (BESS) та інструменти управління споживанням, дозволяє бізнесам зменшувати витрати, підвищувати енергоефективність та зміцнювати енергетичну стійкість. YASNO пропонує клієнтам якісний сервіс та розвиває онлайн-обслуговування.