Що зміниться для українців у Польщі з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року в країнах ЄС починають діяти оновлені правила для осіб із тимчасовим захистом, що вплинуть і на українців у Польщі. Зміни стосуються насамперед умов перебування, переходу на довгострокові дозволи та перевірки статусу в різних країнах, пише Inpoland.net.pl.

Що зміниться з 1 квітня

У Польщі ключовою зміною стає перехід зі статусу PESEL UKR на спеціальний дозвіл CUKR, який надає право легального проживання терміном до трьох років. Польська влада підтвердила цю модель як основний шлях для українців після тривалого перебування в країні.

Подання заяв відбуватиметься виключно в електронній формі через державний портал MOS, паперові документи прийматися не будуть.

Як отримати дозвіл

Для отримання дозволу CUKR необхідно виконати кілька умов: мати безперервний статус UKR щонайменше 365 днів, зберігати його станом на 4 червня 2025 року та на момент подання заявки, а також подати документи не раніше ніж через 30 днів після в'їзду до Польщі.

У разі сумнівів щодо безперервності статусу рекомендується звернутися до місцевих органів соціальної підтримки або профільних організацій.

Водночас заявникам радять завчасно перевірити свої дані та підготувати документи, оскільки недотримання умов може ускладнити отримання дозволу на проживання.