Нафта подорожчала до максимуму за шість тижнів

У середу, 22 липня, світові ціни на нафту зросли майже до максимуму за останні півтора місяця. Головна причина — побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням з Близького Сходу на тлі загострення конфлікту між США та Іраном, а також нових погроз судноплавству з боку єменських хуситів. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Станом на 11:33 ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили на $2,84 (3,12%) до $93,85 за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $2,93 (3,47%) — до $87,27 за барель.

Обидва еталонні сорти оновили пікові значення з 11 червня.

Ескалація навколо Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток

Американські військові повідомили про проведення вже 11-ї поспіль ночі авіаударів по іранських об'єктах. Тим часом ППО Кувейту заявила про перехоплення іранських безпілотників.

Нова фаза боротьби за контроль над Ормузькою протокою збіглася із загрозою відкриття другого фронту. Підтримувані Тегераном єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та пообіцяли атакувати танкери із саудівською нафтою у Баб-ель-Мандебській протоці.

«На енергетичному ринку виникла загроза подвійної блокади: Баб-ель-Мандебська протока ризикує стати такою ж гарячою точкою, як і Ормузька, тому трейдери уважно стежать за показниками судноплавства у Червоному морі», — зазначає головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Протока Баб-ель-Мандеб на півдні Червоного моря стала ключовим маршрутом для експорту саудівської нафти після різкого скорочення перевезень через Ормузьку протоку на тлі зриву перемир'я між США та Іраном.

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Танкери розвертаються, азійські НПЗ шукають обхідні шляхи

Погрози хуситів уже мають реальні наслідки. У вівторок щонайменше три супертанкери із саудівською нафтою, які прямували до Китаю та Індії, змінили маршрут у Червоному морі й попрямували до Суецького каналу, щоб уникнути небезпечного проходу поблизу узбережжя Ємену.

Як зазначає аналітик торгової платформи Naga.com Франк Вальбаум, вимушена зміна маршрутів танкерів створює додатковий тиск на спотовий ринок і саудівський експорт, що штовхає ціни вгору.

Азійські нафтопереробні заводи вже шукають альтернативні логістичні шляхи. Вони намагаються відвантажувати нафту із саудівського порту Янабу у Червоному морі через Суецький канал та в обхід Африки.

Запаси нафти в США

Попри те, що глобальні запаси нафти скорочуються через бойові дії, останні дані зі США демонструють протилежну динаміку. За даними Американського інституту нафти (API), минулого тижня коммерційні запаси нафти та дистилятів у США зросли. При цьому запаси бензину, навпаки, скоротилися.