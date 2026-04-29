Польща планує посилити правила для іноземців

У Польщі можуть суттєво змінити правила перебування іноземців та отримання громадянства. Група депутатів партії «Право і справедливість» ініціювала законопроєкт, який передбачає значне посилення вимог і відповідальності. Документ уже винесено на громадське обговорення до 20 травня, після чого вирішуватиметься питання щодо його розгляду в Сеймі. Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Нові вимоги

Одне з ключових нововведень — збільшення строку проживання, необхідного для отримання громадянства. Згідно з проєктом:

іноземці зможуть подавати на громадянство лише після 10 років безперервного легального проживання (замість нинішніх трьох);

рівень знання польської мови підвищать до С1;

запровадять обов’язковий державний іспит з історії та суспільного устрою країни.​

Окремі умови передбачені для подружжя громадян Польщі:

не менше п’яти років проживання;

щонайменше шість років шлюбу.

Такі зміни значно ускладнюють шлях до громадянства та підвищують вимоги до інтеграції іноземців.

За що можуть депортувати

Ініціатива також передбачає жорсткіші правила щодо перебування іноземців у країні. Зокрема, депутати пропонують дозволити депортацію у випадку двох умисних адміністративних правопорушень протягом 24 місяців та наявності рішень суду щодо таких порушень. До переліку можуть входити:

перевищення швидкості;

порушення правил паркування;

безквитковий проїзд;

дрібні крадіжки.

Важливий нюанс — подання апеляції не зупинятиме виконання рішення про видворення. Це означає, що іноземець може бути депортований ще до остаточного розгляду справи.

Що ще передбачає закон

Законопроєкт також передбачає:

зміни до законів про іноземців і громадянство;

збільшення строків очікування для окремих категорій заявників;

загальне посилення контролю за перебуванням іноземців.

Поки що документ перебуває на стадії обговорення, і його остаточна доля залежатиме від підтримки у парламенті.

Хоча законопроєкт ще не ухвалений, він демонструє загальну тенденцію до посилення міграційної політики в Польщі. Це може вплинути на правила перебування, отримання громадянства та відповідальність за порушення. У таких умовах важливо заздалегідь планувати своє перебування за кордоном і враховувати всі вимоги.