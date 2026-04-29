29 квітня 2026, 9:34

Польща планує посилити правила для іноземців

У Польщі можуть суттєво змінити правила перебування іноземців та отримання громадянства. Група депутатів партії «Право і справедливість» ініціювала законопроєкт, який передбачає значне посилення вимог і відповідальності. Документ уже винесено на громадське обговорення до 20 травня, після чого вирішуватиметься питання щодо його розгляду в Сеймі. Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Нові вимоги

Одне з ключових нововведень — збільшення строку проживання, необхідного для отримання громадянства. Згідно з проєктом:

  • іноземці зможуть подавати на громадянство лише після 10 років безперервного легального проживання (замість нинішніх трьох);
  • рівень знання польської мови підвищать до С1;
  • запровадять обов’язковий державний іспит з історії та суспільного устрою країни.​

Окремі умови передбачені для подружжя громадян Польщі:

  • не менше п’яти років проживання;
  • щонайменше шість років шлюбу.

Такі зміни значно ускладнюють шлях до громадянства та підвищують вимоги до інтеграції іноземців.

За що можуть депортувати

Ініціатива також передбачає жорсткіші правила щодо перебування іноземців у країні. Зокрема, депутати пропонують дозволити депортацію у випадку двох умисних адміністративних правопорушень протягом 24 місяців та наявності рішень суду щодо таких порушень. До переліку можуть входити:

  • перевищення швидкості;
  • порушення правил паркування;
  • безквитковий проїзд;
  • дрібні крадіжки.

Важливий нюанс — подання апеляції не зупинятиме виконання рішення про видворення. Це означає, що іноземець може бути депортований ще до остаточного розгляду справи.

Що ще передбачає закон

Законопроєкт також передбачає:

  • зміни до законів про іноземців і громадянство;
  • збільшення строків очікування для окремих категорій заявників;
  • загальне посилення контролю за перебуванням іноземців.

Поки що документ перебуває на стадії обговорення, і його остаточна доля залежатиме від підтримки у парламенті.

Хоча законопроєкт ще не ухвалений, він демонструє загальну тенденцію до посилення міграційної політики в Польщі. Це може вплинути на правила перебування, отримання громадянства та відповідальність за порушення. У таких умовах важливо заздалегідь планувати своє перебування за кордоном і враховувати всі вимоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
