В Україні розглядають запровадження податку на відбудову замість військового збору

Після завершення воєнного стану уряд України розглядає можливість замінити військовий збір у розмірі 5% податком на відбудову. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику, підготовленому в межах програми розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Згідно з чинним законодавством, 5-відсотковий військовий збір діятиме ще три роки після скасування воєнного стану. Після завершення цього періоду уряд планує забезпечити, щоб доходи бюджету не скоротилися.

«Після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на три роки після завершення воєнного стану ми забезпечимо, щоб після завершення дії цього заходу доходи не скоротилися. Один із варіантів, який ми розглядаємо, — запровадження податку на відбудову, що замінить військовий збір. Відповідні положення ми плануємо включити до законодавства, яке регулюватиме перехідний період після скасування воєнного стану», — йдеться у документі української сторони.

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Що каже МВФ

У МВФ позитивно оцінили наміри української влади зберегти стабільні податкові надходження після війни.

У Фонді зазначають, що в довгостроковій перспективі Україна має намір досягти первинного профіциту бюджету на рівні 0,2−0,4% ВВП, що сприятиме відновленню фінансової та боргової стійкості держави.

Водночас у МВФ наголошують, що для цього уряду доведеться й надалі вживати заходів для мобілізації внутрішніх доходів. Зокрема, вже зараз необхідно готувати рішення щодо заміни військового збору після завершення строку його дії.

Також у Фонді зазначили, що параметри можливого податку на відбудову визначатимуться в законодавстві, яке регулюватиме перехідний період після завершення війни.

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Надходження від військового збору

За даними Державної податкової служби, у січні-червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 млрд грн військового збору. Це на 19,2 млрд грн (25,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо

З 1 грудня 2024 року ставку військового збору для фізичних осіб підняли з 1,5% до 5%.

«Мінфін» також писав, що з 1 липня 2026 року змінюється порядок зарахування військового збору. Кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету й направлятимуться безпосередньо на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.