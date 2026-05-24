24 травня 2026, 9:02

Польща нарощує найм іноземців: українців на ринку праці стало ще більше

У Польщі зростає попит на тимчасових працівників — квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал зросла приблизно на 10%. Про це повідомив Євген Кіріченко, засновник міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

У Польщі зростає попит на тимчасових працівників — квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал зросла приблизно на 10%.

Тренд на збільшення

За словами Кіріченка, тренд на збільшення тимчасової зайнятості став помітним ще наприкінці 2025 року, однак суттєво посилився вже у перші місяці 2026 року.

«Сьогодні польський бізнес працює в умовах високої макроекономічної невизначеності. Компанії стикаються зі зростанням витрат, дорогим персоналом, нестабільним попитом та обережніше підходять до інвестицій. У таких умовах роботодавці дедалі більше цінують можливість швидко адаптувати масштаби найму до ринкової ситуації», — зазначає засновник Gremi Personal.

Де фіксується найбльший попит

За його словами, найбільший попит на тимчасових працівників зараз фіксується у логістиці, складському секторі, легкій промисловості, e-commerce, харчовій переробці та сфері послуг. Активний найм також зберігається у роздрібній торгівлі, особливо у періоди сезонного зростання продажів.

Які спеціальності затребувані

Серед найбільш затребуваних спеціальностей: складські працівники, комплектувальники замовлень, виробничий персонал, оператори ліній та обладнання, працівники харчової промисловості, допоміжний персонал у логістиці й транспорті, технічні працівники та сезонний персонал у готельно-ресторанному бізнесі.

Водночас, як підкреслюють у Gremi Personal, головним драйвером ринку тимчасової зайнятості залишається не HoReCa, а саме логістика, склади та виробництво. Причина — висока плинність кадрів, сезонні коливання попиту та необхідність забезпечувати безперервність операційної діяльності.

«Компаніям усе частіше потрібна можливість швидко збільшувати або скорочувати кількість персоналу залежно від бізнес-ситуації. Саме тому тимчасова зайнятість стає для багатьох роботодавців інструментом управління ризиками та збереження операційної гнучкості», — пояснює Кіріченко.

Які бонуси пропонують

Він також звертає увагу, що паралельно змінюються й підходи до конкуренції за працівника. Якщо раніше ключовим фактором була передусім погодинна ставка, то сьогодні кандидати дедалі більше звертають увагу на стабільність співпраці, легальність працевлаштування, прогнозованість графіка, швидкість рекрутингу та додаткові соціальні гарантії.

У відповідь роботодавці активніше пропонують бонуси за відвідуваність, гнучкі графіки, швидкий вихід на роботу, житло, транспорт, спрощені процедури працевлаштування та ширший пакет соціальної підтримки.

Особливо важливими, за словами засновника Gremi Personal, ці фактори залишаються для іноземних працівників, кількість яких та тлі вищезгаданих тенденцій продовжує зростати.

Так, за даними ZUS, у першому кварталі 2026 року кількість застрахованих іноземців на ринку праці Польщі зросла на 8,6% у річному вимірі — у середньому до 1,295 млн осіб. Для порівняння: наприкінці 2025 року темпи приросту були 7,9%.

Українців побільшало

Ще динамічніше зростає кількість українських працівників. У першому кварталі 2026 року їхня чисельність у Польщі збільшилася на 9,7% у річному вимірі — майже до 865 тис. осіб.

«У таких умовах рішення польського уряду продовжити для українців спрощений доступ до ринку праці без необхідності отримання окремого дозволу виглядає цілком прагматичним кроком для підтримки економіки та компенсації дефіциту кадрів», — вважає Кіріченко.

Він також зауважив, що паралельно влада намагається діджиталізувати і самі процедури легалізації іноземних працівників.

Зокрема, з квітня у Польщі запрацювала оновлена електронна система MOS 2.0, через яку тепер оформлюється легалізація перебування та працевлаштування іноземців. Польський бізнес очікує, що цифровізація процедур дозволить йому швидше закривати кадрові потреби в умовах високої конкуренції за персонал.

Таким чином, поки в Україні йде беззмістовна дискусія щодо неіснуючих в ній працівників-індусів, Польща, за спостереженнями аналітиків, продовжує масово залучати іноземну робочу силу яка вже глибоко інтегрована в її економіку. При чому мова не тільки про українців, але й про індусів, колумбійців, філіппінців, тощо. І просто так цю конкуренцію за робочі руки вона не збирається програвати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
TAN72
24 травня 2026, 9:36
Может индусы и прочие пополнят ряды работников
