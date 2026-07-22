«Тисячу Зеленського» можуть переглянути через вимоги МВФ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2026, 15:59

«Тисячу Зеленського» можуть переглянути через вимоги МВФ

Міжнародний валютний фонд зобов'язав Україну не покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видатки до завершення програми розширеного фінансування (EFF), яка діє до лютого 2030 року. Про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ, пише РБК-Україна.

Міжнародний валютний фонд зобов'язав Україну не покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видатки до завершення програми розширеного фінансування (EFF), яка діє до лютого 2030 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Не покладати на Пенсійний фонд України нові позапланові видаткові зобов'язання (безперервний структурний маяк)», — йдеться у документі.

У меморандумі наголошується, що ця умова підтримала влада України: «Влада підтверджує відданість стійкій пенсійній реформі і запропонувала запровадити новий безперервний структурний маяк».

Умовою передбачено обов'язкові консультації з експертами МВФ перед передачею ПФУ нових видаткових зобов'язань.

«Мета цього заходу — гарантувати, що такі рішення відповідатимуть довгостроковій фінансовій стійкості пенсійної системи та планам її масштабного реформування», — наголошується у документі.

Що означає заборона

Нова умова МВФ фактично не дає змоги проводити нові додаткові виплати пенсіонерам.

Як уточнили РБК-Україна джерела, знайомі з результатами переговорів, під питанням зараз виявляться виплати пенсіонерам по 1000 гривень (як правило, що виплачуються в рамках так званої «тисячі Зеленського») та нові ініціативи подібного характеру.

При цьому подальших індексацій пенсій та інших планових виплат, наприклад, до певних значних дат умова МВФ не стосується.

«Це не має відношення до індексації пенсій, а ось щодо додаткових виплат, які у нас відбуваються, у МВФ не в захваті. Мається на увазі виплата 1000 гривень та інші виплати, які не передбачені законом», — сказав співрозмовник.

Нагадаємо

ПФУ останніми роками неодноразово використовувався для фінансування додаткових соцвиплат, не пов'язаних безпосередньо з пенсійним забезпеченням.

Зокрема, у 2023−2025 роках через ПФУ здійснювалися виплати за програмою так званої тисячі Зеленського. Тепер будь-яке нове позапланове видаткове зобов'язання фонду має попередньо обговорюватись із експертами МВФ.

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям нараховували на картку «Національного кешбеку».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами