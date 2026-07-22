Пентагон назвав витрати США на війну з Іраном

Витрати США на війну з Іраном уже сягнули $37,5 млрд. Про це у вівторок, 21 липня, заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час першого після відновлення масштабних бомбардувань виступу перед Конгресом. Водночас він закликав законодавців терміново схвалити додаткове фінансування військової кампанії. Про це повідомляє Reuters.

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До проміжних виборів у Конгрес залишається всього шість місяців. На тлі ризику втратити більшість у Палаті представників і Сенаті республіканці Дональда Трампа опинилися під тиском: демократи активно використовують тему дорогої війни, пов'язуючи її з падінням рівня життя американців.

$37,5 млрд — це лише частина реальних витрат

За словами Гегсета, озвучена сума покриває окремі аспекти військової кампанії та прогнозовані витрати до кінця фінансового року (до 30 вересня). Проте конкретного механізму розрахунку в Пентагоні не навели. Для порівняння: за даними джерел Reuters, лише перші шість днів війни обійшлися США щонайменше в $11,3 млрд.

Минулого місяця Трамп вже запросив у Конгресу додаткові $90 млрд, більшість з яких призначена саме для іранської кампанії. Це спровокувало чергову хвилю обурення серед конгресменів, які звинувачують Білий дім у замовчуванні реальних планів.

«Президент погрожує ескалацією та воєнними злочинами, натякаючи, що це може стати ще однією «нескінченною війною», — заявила старша демократка в Комітеті з питань асигнувань Патті Мюррей.

Ризики для оборонного бюджету

Через мінімальну перевагу республіканців у обох палатах Конгресу Білому дому не обійтися без голосів демократів для ухвалення бюджетних законопроєктів.

Сенаторка-демократка Кірстен Гіллібрандор розкритикувала суперечливі заяви адміністрації.

«Люди люті на вас і цю адміністрацію, тому що ваші слова не сходяться із діями», — заявила вона.

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнав, що війна виснажує майже трильйонний бюджет Пентагону. Якщо грошове забезпечення військових вдасться зберегти, то техобслуговування техніки, бойова підготовка та розробка озброєнь майбутнього опиняться під загрозою.

Гегсет закликав затвердити не лише поточний запит, а й рекордний бюджет оборонного відомства на 2027 рік у розмірі $1,5 трлн, назвавши недофінансування армії «найбільшою загрозою для нації».

Втрати США

Нетривале перемир'я між США та Іраном на початку місяця остаточно зірвалося, після чого сторони повернулися до щоденних взаємних ударів.

Кількість загиблих американських військових зросла до 18 осіб, близько 430 отримали поранення. Лише за період з 7 липня було поранено 100 військовослужбовців США, хоча 96% із них уже повернулися до строю.

Паралельно Дональд Трамп погрожує розширити перелік цілей в Ірані, включно з електростанціями, мостами, нафтовим хабом на острові Харк та підземним об'єктом «Гора Кірка», пов'язаним із ядерною програмою. У вівторок президент США заявив, що американські сили знищать цей підземний комплекс «уже зовсім скоро».