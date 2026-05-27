Українцям спростили отримання водійських прав у Польщі: що змінили

Українці, які проживають у Польщі, отримали нові можливості для складання іспиту на водійські права. У багатьох польських містах теоретичний іспит тепер доступний українською мовою, а під час практичної частини дозволено користуватися допомогою перекладача. Про це повідомляє портал InPoland.

Що змінилося

Українська мова вже доступна для проходження теоретичного іспиту у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та низці інших міст Польщі. Це має полегшити підготовку та складання тестів для громадян України, які проживають у країні.

Водночас практичний іспит, як і раніше, проводиться польською мовою. Проте кандидати можуть залучити перекладача, який допоможе під час проходження екзамену.

Для отримання водійського посвідчення в Польщі іноземці повинні відповідати кільком вимогам. Зокрема, необхідно досягти встановленого віку для відповідної категорії прав та підтвердити проживання на території Польщі не менше ніж 185 днів.

Також потрібно підготувати пакет документів. До нього входять:

заява;

медична довідка;

фотографія;

документ, що посвідчує особу;

підтвердження місця проживання;

додаткові довідки або згода батьків для неповнолітніх — за потреби.

Оформлення посвідчення водія відбувається через систему профілю кандидата на водія — PKK. Для отримання номера PKK необхідно пройти медичний огляд, подати документи до відповідного органу за місцем проживання та дочекатися реєстрації профілю.