Українці скуповують житло в Польщі: кількість угод зросла вп’ятеро

Згідно зі звітом GetHome.pl, іноземці купують дедалі більше квартир у Польщі. За останні 10 років кількість таких угод зросла вп’ятеро. Серед іноземних покупців переважають українці, далі йдуть індійці, турки та чехи. Про це пише Inpoland.net.pl.

Скільки придбали квартир

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир, що на 2% більше, ніж у 2024 році. Українці є найбільшою групою покупців.

У відомстві відзначили стрімке зростання купівлі квартир українцями після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2025 році українці придбали 9 300 квартир загальною площею 548 000 квадратних метрів, що більше, ніж громадяни інших 115 країн разом узятих.

Білоруси також становлять значну групу іноземних покупців. Минулого року вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 квадратних метрів.

Немало квартир у Польщі купують індуси. У 2025 році громадяни Індії придбали в Польщі нерухомості загальною 16 000 квадратних метрів. Нерухомість найчастіше купують фахівці, які працюють у Польщі в секторі нових технологій та послуг.

Громадяни Туреччини минулого року придбали 10 000 квадратних метрів. Чехи придбали подібну житлову площу. Попит на житло в Польщі серед чехів може бути пов’язаний з бажанням інвестувати, чому сприяє географічна близькість. Однак не виключається, що покупки могли бути з практичною метою, тобто квартири в туристичних місцях, як другий дім на вихідні.

Водночас, інтерес до польського ринку житла з боку західноєвропейців знизився.

За даними авторів звіту, Польща приваблює все менше спекулятивних інвесторів, ціни на житло зросли, дохідність оренди впала, а доступність кредитів погіршилася.