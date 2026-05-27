Українці скуповують житло в Польщі: кількість угод зросла вп’ятеро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 14:04

Українці скуповують житло в Польщі: кількість угод зросла вп’ятеро

Згідно зі звітом GetHome.pl, іноземці купують дедалі більше квартир у Польщі. За останні 10 років кількість таких угод зросла вп’ятеро. Серед іноземних покупців переважають українці, далі йдуть індійці, турки та чехи. Про це пише Inpoland.net.pl.

Згідно зі звітом GetHome.pl, іноземці купують дедалі більше квартир у Польщі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки придбали квартир

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир, що на 2% більше, ніж у 2024 році. Українці є найбільшою групою покупців.

У відомстві відзначили стрімке зростання купівлі квартир українцями після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2025 році українці придбали 9 300 квартир загальною площею 548 000 квадратних метрів, що більше, ніж громадяни інших 115 країн разом узятих.

Білоруси також становлять значну групу іноземних покупців. Минулого року вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 квадратних метрів.

Немало квартир у Польщі купують індуси. У 2025 році громадяни Індії придбали в Польщі нерухомості загальною 16 000 квадратних метрів. Нерухомість найчастіше купують фахівці, які працюють у Польщі в секторі нових технологій та послуг.

Читайте також: Українцям спростили отримання водійських прав у Польщі: що змінили

Громадяни Туреччини минулого року придбали 10 000 квадратних метрів. Чехи придбали подібну житлову площу. Попит на житло в Польщі серед чехів може бути пов’язаний з бажанням інвестувати, чому сприяє географічна близькість. Однак не виключається, що покупки могли бути з практичною метою, тобто квартири в туристичних місцях, як другий дім на вихідні.

Водночас, інтерес до польського ринку житла з боку західноєвропейців знизився.

Читайте також: Українцям у Польщі загрожують податкові борги: кого можуть змусити сплатити

За даними авторів звіту, Польща приваблює все менше спекулятивних інвесторів, ціни на житло зросли, дохідність оренди впала, а доступність кредитів погіршилася.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
27 травня 2026, 14:57
#
Западноевропейцы что-то подозревают
+
0
BigBend
BigBend
27 травня 2026, 15:53
#
Пам’ятаю, був топік про податки на здачу власної квартири, де я написав, що з податками я краще продам житло в Україні і куплю в Європі, де його не відіжміть мусора. Тоді налетіли «експерди» зі своєю «цінною» думкою про те, яке дороге житло в Європі. Запрошую експердів і в цей тред, подивитись, що з їх обличчям.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами