У середу, 27 травня, ціни на українських автозаправних станціях демонструють коливання. Бензини А-95 преміум та А-95 подорожчали, а А-92, дизельне пальне та автогаз — подешевшали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
27 травня 2026, 15:07
Ціни на АЗС 27 травня: дизель та автогаз подешевшали
Динаміка цін
Середні ціни на пальне по Україні станом на 27 березня 2026 року:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 3 копійки до 79,89 грн/літр;
- Бензин А-95 додав у ціні 7 копійок. Тепер його середня вартість становить 75,87 грн/літр;
- Бензин А-92 подешевшав на 3 копійки до 69,62 грн/літр;
- Дизельне пальне також подешевшало на 3 копійки до 86,84 грн/літр;
- Автомобільний газ продемонстрував найбільше падіння за добу — мінус 11 копійок. Його ціна опустилася до 46,59 грн/літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
