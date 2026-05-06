У Хорватії запустили перше в Європі роботаксі: поїздки дешевші, ніж у звичайному таксі

У Хорватії стартував перший у Європі комерційний сервіс роботаксі — користувачі вже можуть замовляти поїздки за ціною, що значно нижча за звичайне таксі. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Місцевий стартап Verne керує автопарком із 10 електромобілів у Загребі, столиці країни. Автомобілі — моделі Arcfox Alpha T5 від китайського виробника BAIC Motor Corp. — оснащені програмним забезпеченням для автономного водіння від китайської компанії Pony AI Inc.

Ціни на поїздки

На старті Verne пропонує поїздки за фіксованою ціною 1,99 євро у межах своєї зони обслуговування. Вона охоплює приблизно 90 квадратних кілометрів, включно з головним міжнародним аеропортом країни. Замовити поїздку можна через застосунок Verne, а вже за кілька місяців — і через платформу Uber.

Хто стоїть за проєктом

Verne підтримує відомий хорватський підприємець Мате Рімац, засновник бренду електричних суперкарів Rimac та очільник компанії Bugatti.

Поки що в кожному роботаксі Verne присутній оператор безпеки — це вимога місцевого законодавства. Водночас сам процес поїздки відбувається автономно. Під час тесту автомобіль самостійно обганяв повільні машини та плавно об'їжджав перешкоди на дорозі.

Фото: Petar Santini/Bloomberg

Читайте також: Колапс у Ухані: понад 100 роботаксі Baidu заблокували рух через системний збій

У компанії розраховують, що складні дорожні умови Загреба — міста з майже тисячолітньою історією, вузькими вулицями та бруківкою — допоможуть зібрати цінні дані та стимулюватимуть інтерес користувачів.

Наразі доступ до додатка мають близько 300 користувачів, проте в черзі на реєстрацію стоять ще понад 4 000 осіб. Генеральний директор Verne Марко Пейкович зазначив, що цей список постійно зростає.

Європа поки відстає від США та Китаю у впровадженні роботаксі в промислових масштабах. Наприклад, Waymo, яка має найбільшу мережу в США, планує запуститися в Лондоні вже цього року.

Читайте також: Tesla стикається зі скепсисом ЄС щодо автопілота — Reuters

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році компанія Uber уклала нову шестирічну угоду для розгортання понад 20 000 автономних таксі. Її партнерами в цьому проєкті стали виробник електромобілів Lucid та стартап у сфері безпілотних технологій Nuro.