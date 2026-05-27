З 21,5 тис. нових легковиків, що були реалізовані в Україні з січня по квітень — 17,4 тис., або 81%, були кросовери, повідомляє Укравтопром.
27 травня 2026, 10:46
Топ-10 найпопулярніших моделей нових SUV в Україні
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Попит на авто
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього типу збільшився на 9%, а їх частка на ринку зросла на 2 в.п.
Більшість SUV-ів були обладнані бензиновими двигунами — 37,5%.
- 33,2% — гібриди
- 20,1% — дизельні
- 9% — електричні
- 0,2% — з ГБО.
Топ-10 найпопулярніших моделей нових SUV
- RENAULT Duster — 1729 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 1516 од.;
- HYUNDAI Tucson — 847 од.;
- TOYOTA LC Prado — 665 од.;
- SKODA Kodiaq — 573 од.;
- MAZDA CX5 — 558 од.;
- VW Touareg — 522 од.;
- SKODA Karoq — 410 од.;
- NISSAN Qashqai — 408 од.;
- SUZUKI SX4 — 378 од.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі