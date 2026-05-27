Станом на перший квартал 2026 року українці заборгували за комунальні послуги 101,2 млрд грн. Попри це, за три місяці населення оплатило 94,1% усіх нарахувань — це 91,8 млрд грн. Про це йдеться в даних Держстату.
27 травня 2026, 13:36
Українці заборгували за комуналку рекордну суму: які області у лідерах
За що заборгували найбільше
Найбільше боргів накопичилось за:
- тепло та гарячу воду — 39,8 млрд грн
- газ — 36,2 млрд грн
- електроенергію — 18,8 млрд грн
Найшвидше ростуть борги саме за світло — за квартал вони збільшилися на 10,6%.
Де забргували найбільше
- Дніпропетровська область — 19,2 млрд грн
- Донецька — 4 млрд грн
- Полтавська — 3,3 млрд грн
- Київ — 3 млрд грн
- Київська область — 2,2 млрд грн
Найкраще українці платять за газ — рівень оплат досяг 97,9%, а найгірше — за тепло і гарячу воду, лише 87,2%.
Джерело: Мінфін
