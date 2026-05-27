Volkswagen остаточно відмовиться від «механіки»: в чому причина

Volkswagen підтвердив, що після завершення 2026 модельного року більше не продаватиме автомобілі з механічною коробкою передач на американському ринку. Останньою моделлю бренду з «ручкою» у США стане спортивний седан Jetta GLI. Про це пише motor1.com.

Що кажуть в компанії

Інформація з’явилася після витоку нового дилерського гайда для модельного ряду Volkswagen 2027 року, у якому версія Jetta GLI з механічною трансмісією вже відсутня. Пізніше представник компанії офіційно підтвердив, що виробництво такої модифікації завершиться наприкінці 2026 модельного року.

У Volkswagen заявили, що розуміють прихильність частини ентузіастів до механічних коробок передач, однак глобальний попит на такі автомобілі продовжує падати. У компанії зазначили, що ринок більше не може підтримувати настільки вузький сегмент.

Починаючи з 2027 модельного року, Jetta GLI буде доступна лише із 7-ступеневою роботизованою трансмісією DSG. Седан збереже 2,0-літровий турбомотор EA888 потужністю 228 к.с. та 350 Нм крутного моменту.

Відмова від «механіки» у Jetta GLI продовжує загальну тенденцію на ринку. Раніше Volkswagen уже прибрав механічні коробки передач із Golf GTI та Golf R для США. За даними Motor1, у 2026 модельному році на американському ринку залишиться трохи більше 25 нових моделей із механічною трансмісією.

У BMW також раніше заявляли, що майбутнє механічних коробок виглядає невизначеним через низький попит і небажання постачальників розробляти нові трансмісії для малого сегмента. На цьому тлі деякі виробники вже експериментують із «імітацією» механічного перемикання передач в електромобілях.