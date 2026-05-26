Кому в Україні пропонують найбільші зарплати — дослідження OLX Робота

У Черкасах трактористам пропонують одну з найвищих медіанних зарплат в Україні — 165 000 грн. Про це пише Ліга з посиланням на огляд OLX Робота.

«Дорогі» вакансії

Згідно із результатами дослідження, до переліку вакансій із найвищими зарплатами входять штукатури, фасадники, муляри, плитники, малярі та будівельники. Також високу оплату праці роботодавці готові пропонувати фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам.

«Водночас у деяких містах до переліку найбільш оплачуваних професій увійшли стоматологи, керівники відділів продажу, дизайнери та IT-фахівці. Найвищу медіанну зарплату серед усіх проаналізованих вакансій зафіксовано у трактористів у сфері агробізнесу в Черкасах — 165 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

Заробітна плата в Києві

У Києві, як зазначили у OLX Робота, на найвищі зарплати можуть розраховувати фахівці будівельної сфери: штукатурам та фасадникам пропонують медіанну зарплату у 85 000 грн, рихтувальникам — 77 5000 грн (за рік рівень оплати зріс на 41%), плитникам — 75 000 грн (+40%).

Також у столиці зберігається попит на висококваліфікованих IT-фахівців. Зокрема серед вакансій на OLX є пропозиції від N-iX для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 000 грн. Окрім цього, у списку професій з найвищими зарплатами у Києві також менеджери з продажу нерухомості (75 000 грн, що на 67% більше, ніж торік).

Кому найбільше платять у західних регіонах

На Заході країни найвищі зарплати у фахівців будівельних професій. Зокрема у Львові фасадникам пропонують 82 000 грн, в Івано-Франківську та Рівному штукатурам та малярам — по 75 000 грн.

У Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 000 грн, у Чернівцях мулярам пропонують 103 000 грн, а в Тернополі рихтувальникам на СТО — 100 000 грн.

Далекобійникам у Луцьку пропонують по 85 000 грн, у Тернополі — 70 000 грн, у Львові — 66 200 грн.

В Ужгороді, окрім будівельної сфери, серед найбільш оплачуваних вакансій — менеджери у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (70 000 грн), а також вакансії у сфері агробізнесу — 70 000 грн.

«Окремо помітне і зростання зарплат у низці професій. У Чернівцях зарплата мулярів за рік зросла більш як на 217%, а у сфері медицини та фармацевтики — більш як у чотири рази. У Львові зарплати малярів зросли на 62%, у Луцьку мулярів — на 56%, а в Івано-Франківську більш як удвічі зросли зарплати керівників відділів продажу та автомалярів», — йдеться у повідомленні.

Які зарплати пропонують у центральних та північних областях

У цих регіонах серед вакансій із найвищими зарплатами традиційно переважають будівельні спеціальності, логістика та агросектор, йдеться у дослідженні. У Хмельницькому фасадникам пропонують 72 500 грн, у Житомирі штукатурам — 80 000 грн, а у Вінниці малярам — 85 000 грн.

«Водночас саме у центральних регіонах зафіксовано одну з найвищих зарплат в Україні. У Черкасах трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 000 грн — це рекордний показник, при цьому за рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази», — йдеться у повідомленні.

Високі зарплати OLX Робота зафіксувала у сфері медицини та IT. У Кропивницькому стоматологам пропонують до 150 000 грн, а у Вінниці у категорії IT та комп’ютерів роботодавці пропонують понад 100 000 грн.

Далекобійникам у Вінниці пропонують близько 100 000 грн, у Кропивницькому — 80 000 грн, а у Хмельницькому — 70 000 грн.

«У кількох містах також зафіксовано суттєве зростання рівня оплати праці. У Житомирі зарплати трактористів за рік зросли більш як утричі, у Вінниці зарплати плиточників — більш як удвічі, а малярів — на 70%», — вказано у повідомленні.

У Чернігові найвища зарплата у фасадників (95 000 грн), сантехніків (70 000 грн), машиністів ескалатора (60 000 грн), далекобійників (60 000 грн) та плитників (55 000 грн).

Кому пропонують найвищі зарплати на півдні

У південних областях найвищі зарплати — у сферах автобізнесу, медицини та будівництва. В Одесі плитникам пропонують 85 000 грн, у Миколаєві мулярам — 90 000 грн, а в Херсоні стоматологи можуть заробляти 150 000 грн. В Одесі штукатурам пропонують 65 000 грн, рихтувальникам — 60 000 грн, а фасадникам — 57 500 грн. У Миколаєві супервайзери можуть заробляти 75 000 грн, а далекобійники — 65 000 грн.

«Водночас Одеса стала одним із небагатьох міст, де до топу за зарплатами увійшла дизайнерська спеціальність — роботодавці готові платити тут 63 000 грн. […] У кількох містах також фіксуємо суттєві зміни у рівні оплати праці. Зокрема у Миколаєві зарплати мулярів за рік знизились на 70% — торік роботодавці були готові платити майже втричі більше», — йдеться у повідомленні.

Кому готові найбільше платити на Сході?

Згідно із даними OLX Робота, у східних областях найвищі зарплати у представників технічних професій, будівництва та виробництва. У Полтаві штукатурам пропонують 100 000 грн, у Харкові автоелектрикам — 65 000 грн, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 000 грн.

«Також високі зарплати фіксуємо у сфері логістики та виробництва. У Запоріжжі далекобійникам пропонують 63 100 грн, у Дніпрі — 55 000 грн, а у Сумах одразу кілька професій мають однаковий рівень медіанної зарплати — по 70 000 грн роботодавці готові платити плиточникам, електрикам, малярам та машиністам ескалатора», — йдеться у повідомленні.

У кількох містах суттєво зріс рівень оплати праці. Зокрема у Полтаві зарплата штукатурів за рік зросла майже у три рази.

«У Харкові, окрім автоелектриків, до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли майстри з ремонту у сфері IT та комп’ютерів (61 тис. грн), штукатури, фасадники та малярі — по 55 000 грн», — зазначили у компанії.