Кабмін змінив правила малої приватизації: як продаватимуть об'єкти

Кабінет Міністрів змінив правила малої приватизації та зробив обов’язковими відкриті онлайн-аукціони для продажу орендованого державного і комунального майна. Про це 25 травня повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як продаватимуть об'єкти

Відтепер орендоване державне та комунальне майно, в якому орендар зробив ремонт або здійснив модернізацію, продаватиметься виключно через відкриті онлайн-аукціони у системі «Prozorro.Продажі», заявила очільниця уряду.

Свириденко пояснила, що раніше часто застосовувався механізм позаконкурентного викупу: орендарі брали майно в оренду, інвестували у так звані невід'ємні поліпшення, після чого отримували право викупити об'єкт без аукціону та за ціною, нижчою за ринкову. Через це держава та громади втрачали потенційні доходи, наголосила премʼєр-міністерка.

Читайте також: Мала приватизація вже принесла Україні понад 21,8 млрд грн

Водночас уряд залишив механізм захисту для орендарів, які інвестували у майно. Підтверджені витрати на невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку за об'єкт.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», За сім років реформи малої приватизації Україна отримала до бюджетів понад 21,8 млрд грн. З них 15,9 млрд грн отримав державний бюджет, а 6 млрд грн — місцеві бюджети.