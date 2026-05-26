Binance повернув прямі депозити з карток для українських користувачів

Криптобіржа Binance знову дала користувачам з України можливість напряму поповнювати рахунок у USD за допомогою банківської картки. Функція працює через BPay Global і доступна для депозитів з доларових карток Visa /Mastercard, зокрема через Apple Pay та Google Pay.

Що це означає

З 26 травня поповнити рахунок можна банківською карткою Visa/Mastercard, зокрема через Apple Pay або Google Pay, а також SWIFT-переказом. Для карткового депозиту користувачу потрібно мати верифікований акаунт на платформі та доларову картку в українському банку.

За даними Binance, депозити з картки, Apple Pay та Google Pay проходять у реальному часі. Комісія для таких операцій становить 3,6%. Мінімальна сума поповнення — $15.

Також доступні SWIFT-перекази. Binance зазначає, що не стягує комісію за SWIFT-депозит, але строк зарахування може становити від 0 до 5 робочих днів.

Перед проведенням депозиту користувачу потрібно пройти коротке опитування BPay. У ньому необхідно вказати планований обсяг депозитів за рік, джерело доходу, статус зайнятості та сферу роботи. Після цього можна вибрати USD, спосіб поповнення та здійснити депозит.

Водночас для виведення USD через BPay у застосунку Binance наразі доступний SWIFT-переказ. Строк такого переказу, як зазначено на платформі, становить від 0 до 3 робочих днів, комісія біржі — $25.

Нагадаємо, 29 грудня Binance повідомила про зміни у роботі фіатних сервісів для українських користувачів. До запуску маршруту через BPay Global поповнення з українських карток фактично було доступне лише через P2P або Fiat Trade.