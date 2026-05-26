Понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій застосовано до окремих платників за результатами податкового контролю на підставі інформації у повідомленнях про можливі порушення через цифровий сервіс «TAX Control». Про це йдеться у повідомленні ДПС.
26 травня 2026, 13:26
Скарги через TAX Control обернулися для бізнесу мільйонними штрафами: що порушували найчастіше
На що скаржилися українці
Найчастіше громадяни повідомляли про:
- незастосування РРО/ПРРО або відмову у видачі фіскального чека — 47 %;
- здійснення господарської діяльності без державної реєстрації — 30 %;
- відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці — 23 %.
Де найбільше порушень
Найбільше повідомлень надійшло щодо можливих порушень у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та місті Києві.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», в листопаді 2026 року ДПС запустила цифровий сервіс «ТAX Control». Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.
Джерело: Мінфін
