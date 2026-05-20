ДПС взялася за перевірки використання торговцями РРО: знайомимося з результатами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 8:27

ДПС взялася за перевірки використання торговцями РРО: знайомимося з результатами

Понад 10 тисяч фактичних перевірок та майже 160 млн грн надходжень до бюджету — такими є результати роботи ДПС із детінізації розрахунків в усіх сферах діяльності платників з початку 2026 року. Контрольні заходи охопили різні сфери бізнесу — від АЗС і торгівлі авто до інтернет-магазинів і сфери послуг, йдеться у повідомленні служби.

Понад 10 тисяч фактичних перевірок та майже 160 млн грн надходжень до бюджету — такими є результати роботи ДПС із детінізації розрахунків в усіх сферах діяльності платників з початку 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які основні порушення

Основні порушення пов’язані з невикористанням РРО/ПРРО, приховуванням готівкової виручки, відсутністю обліку товарів і використанням неоформленої праці.

  • Пальне: готівкові розрахунки без РРО та заниження виторгу

У Запоріжжі під час перевірки АЗС податківці встановили, що продаж пального здійснювався за готівку без застосування РРО/ПРРО.

Також зафіксовано приховування частини готівкової виручки та порушення порядку обліку пального за місцем реалізації. У фіскальних чеках були відсутні коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що є обов’язковим елементом ідентифікації продукції.

За результатами аналізу встановлено заниження обсягів виторгу протягом першого кварталу 2026 року на фоні зростання цін на пальне.

Очікувана сума штрафних санкцій — близько 600 тис. грн.

  • Будматеріали: відсутність касових апаратів та тіньова зайнятість

На Вінниччині під час перевірки ФОП, який реалізує будівельні матеріали, виявлено відсутність зареєстрованої касової техніки. Розрахункові документи покупцям не видавалися, що свідчить про проведення операцій повз офіційний облік.

Факт порушення підтверджено під час контрольної закупівлі, а також за результатами аналізу інформації із СОД РРО. Окремо встановлено використання праці неоформленого працівника, що має ознаки порушення трудового законодавства.

Нарахована сума штрафу за продаж товарів без РРО — понад 100 тис. грн. Матеріали щодо неоформленого працівника передано до Держпраці.

  • Автомобілі: схеми продажу без документів та непрозорі розрахунки

На Харківщині під час перевірки двох суб'єктів господарювання, які займаються пригоном і продажем автомобілів з Європи, США та України, було здійснено придбання автомобілів Mazda 3 та Ford Focus.

Розрахунки за продаж цих авто проводилися без застосування РРО/ПРРО, а самі транспортні засоби не були належним чином відображені в обліку.

За такі порушення до фізичних осіб-підприємців будуть застосовані штрафні санкції на суму близько 1,5 млн грн.

Крім того, під час перевірки виявлено трьох працівників, які працювали без офіційного оформлення.

На Львівщині під час фактичної перевірки суб'єкта господарювання, що здійснює продаж транспортних засобів, встановлено порушення ведення обліку товарних запасів.

На майданчику були розміщені авто з цінниками, технічними характеристиками та інформацією про продаж.

Однак власник не надав документів щодо підтвердження походження автомобілів, банківських виписок, платіжних доручень і документів щодо руху коштів.

Очікувані штрафи — майже 18 млн грн.

  • Техніка Apple: відсутність обліку та документів походження

На Дніпропетровщині під час перевірки інтернет-магазину встановлено продаж техніки Apple та супутніх товарів без належного товарного обліку.

Під час перевірки суб'єкт господарювання не надав документів, які підтверджують походження товару, які він реалізовував.

Очікувані штрафні санкції перевищують 1 млн грн.

  • Алкоголь: відсутність акцизних марок та ознаки контрафакту

На Дніпропетровщині виявлено продаж алкогольних напоїв без використання РРО/ПРРО та підтверджуючих документів про походження товару. Також на алкогольних напоях були відсутні акцизні марки встановленого зразка.

Для припинення торгівлі продукції з ознаками контрафакту залучено працівників Національної поліції, які вилучили алкоголь та склали протокол про адміністративне порушення.

Очікувана сума штрафних санкцій — близько 140 тис. грн.

  • Екопарк і побутова техніка: готівкові розрахунки без фіскалізації

На Київщині під час перевірки господарських об'єктів на території сімейного екопарку (страусиної ферми) встановлено факти надання послуг та реалізації товарів за готівку без видачі розрахункових документів.

Операції не були проведені через РРО/ПРРО, що призвело до відсутності їх відображення в офіційному обліку. Очікувані штрафи становлять близько 350 тис. грн.

На Черкащині під час перевірки підприємця, який продавав технічно складні побутові товари, виявлено реалізацію продукції, яка не була відображена в обліку товарних запасів.

Підприємцю загрожує понад 1 млн грн штрафних санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами