BYD захопив топ продажів: які китайські авто українці обирали минулого місяця

Впродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2025 р. З цієї кількості: нових — 1076 од. (+4%); вживаних — 176 од. (-21%) од., повідомляє Укравтопром.