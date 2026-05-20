Впродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2025 р. З цієї кількості: нових — 1076 од. (+4%); вживаних — 176 од. (-21%) од., повідомляє Укравтопром.
20 травня 2026, 8:46
BYD захопив топ продажів: які китайські авто українці обирали минулого місяця
Які авто обирали
- Більшість легковиків з КНР були електромобілі — 46,1% (у квіт. 2025р. було 82%).
- Гібридних — 30%.
- Бензинових авто — 19,6%
- Дизельних — 4,1%
- Авто з ГБО — 0,2%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- BYD Sea Lion 06 — 102 од.;
- BYD Leopard 3 — 96 од.;
- BYD Song L — 94 од.;
- MG ZS — 52 од.
- CHERY Tiggo 4 — 51 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- BYD Song L — 22 од.;
- BUICK Envision — 15 од.;
- KIA EV5 — 9 од.
- BYD Sea Lion 05 — 8 од.
- BYD Song Plus — 7 од.
Джерело: Мінфін
