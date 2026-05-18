Як війна в Ірані ставить під загрозу всю систему нафтодоларів

Глобальна система торгівлі нафтою, де домінує долар США, відчуває серйозні виклики через конфлікт з Іраном та закриття Ормузької протоки. Уряди ключових країн-споживачів укладають дедалі більш непрозорі угоди з Тегераном та виробниками з Перської затоки для забезпечення стабільних поставок, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

З початку війни 28 лютого приблизно п’ята частина світових поставок нафти з Перської затоки була порушена, що суттєво вплинуло на економіку, особливо в Азії, яка на 60% залежить від імпорту з цього регіону.

Блокада Ормузької протоки триває вже 13 тижнів. Великі азіатські імпортери починають адаптуватися до нових умов, укладаючи прямі угоди з виробниками з країн Перської затоки, часто за згодою Ірану, щоб забезпечити стабільні поставки нафти, хімікатів і добрив через протоку.

В останні дні кілька нафтових танкерів перетинали Ормузьку протоку, часто з вимкненими системами стеження, уникаючи виявлення. Це стало можливим завдяки прямим контактам між лідерами країн-покупців та Іраном.

Минулого тижня танкер під панамським прапором, що перевозив 2 мільйони барелів кувейтської та еміратської нафти, пройшов через протоку на шляху до Японії після переговорів прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі та президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іран також уклав угоди з Китаєм, Іраком і Пакистаном про транспортування нафти та скрапленого природного газу з Перської затоки.

Точна структура цих двосторонніх і тристоронніх угод залишається непрозорою. Ймовірно, багато з них укладаються поза традиційною системою торгівлі нафтою, або з використанням валют, відмінних від долара США, або за допомогою неформальних бартерних угод.

Незалежно від того, чи включають ці угоди транзитні збори на користь Тегерана (що Токіо заперечує), така схема посилює фактичний контроль Ірану над рухом вантажів через цей стратегічно важливий водний шлях.

Іран прагне закріпити свій вплив у будь-якій майбутній угоді з Вашингтоном, але президент Дональд Трамп рішуче відкидає таку можливість.

Як би не вирішилася ця ситуація, поточний конфлікт, ймовірно, залишить глибокий слід у структурі світової торгівлі нафтою.

Ризики тільки наростають

Прохід через Ормузьку протоку може стати джерелом постійного геополітичного ризику. Це може призвести до зростання цін на нафту з країн Близького Сходу, що змусить імпортерів шукати нові шляхи забезпечення поставок.

У відповідь на це може збільшитися кількість прямих угод з регіональними виробниками за підтримки уряду. Це дозволить створити механізми ціноутворення, які захистять покупців від коливань ринку, та забезпечити стабільні поставки через Ормузьку протоку.

Перші ознаки таких змін уже помітні. У п’ятницю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Об'єднані Арабські Емірати, щоб обговорити довгострокові угоди про постачання та розширення стратегічних сховищ. Візит відбувся в розпал регіональної війни, що підкреслює терміновість ситуації для Індії та може вказувати на більш широкий поворот до двосторонньої енергетичної дипломатії в Азії.

У записці консалтингової компанії Dragoman, опублікованій у п’ятницю, йдеться: «У поточних умовах можна очікувати, що Китай, Індія, Японія, Південна Корея та інші країни, що залежать від імпорту, розширять мережу двосторонніх відносин з державами Перської затоки, включаючи Іран після війни, а також з іншими світовими експортерами нафти та газу».

Вплив на нафтодолар

Нові торговельні моделі поступово послаблюють домінування долара в міжнародній торгівлі нафтою.

Після підписання в 2023 році угоди між Індією та ОАЕ про розрахунки в рупіях і дирхамах замість доларів, Моді відвідав Абу-Дабі. Ця угода є частиною глобальної ініціативи країн, що розвиваються, щодо диверсифікації платіжних систем.

Сучасна структура торгівлі нафтою була створена в 1970—1980-х роках, щоб запобігти фрагментації ринку. Ринки нафтових ф'ючерсів у Нью-Йорку та Лондоні забезпечили прозорість і ліквідність системи, яка раніше залежала від цін, встановлюваних виробниками.

Домінування нафтодолара надало США безпрецедентний вплив на світову економіку, дозволяючи вводити санкції, що ізолюють країни, компанії та приватних осіб від міжнародної торгівлі.

Протягом останніх десятиліть США активно застосовували санкції проти Ірану, Венесуели, Росії та Китаю. Це призвело до створення альтернативних торговельних мереж, які обходять долар і західні морські перевезення.

Страх потрапити під санкції США змусив великі країни, що розвиваються, шукати альтернативні торговельні механізми. Однак ці зусилля поки що обмежені: за оцінками, лише 10−20% світової торгівлі нафтою здійснюється у валютах, відмінних від долара.

Шок від війни в Ірані та закриття однієї з ключових енергетичних артерій світу змусили покупців переглянути свої стратегії енергетичної безпеки, що може прискорити цей процес.

З огляду на те, що Азія споживає понад третину світової нафти та імпортує більше половини, будь-які кроки до двосторонніх торговельних відносин у цьому регіоні можуть призвести до фрагментації глобального ринку енергоносіїв.

Читайте також: США чи Європа: компанії якого регіону потрібно обрати для інвестицій

Перебої у постачанні з Близького Сходу зміцнили позиції США як провідного виробника нафти та газу, і Вашингтон, ймовірно, збереже свою домінуючу роль у світовій економіці на десятиліття. Заміна долара єдиною валютою є малоймовірною.

Проте наслідки війни з Іраном можуть призвести до фрагментації ціноутворення на нафту, зниження прозорості та послаблення контролю США над фінансовою системою, яка десятиліттями підтримувала міжнародну торгівлю нафтою.