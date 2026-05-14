Головне за четвер: додаткові виплати військовим, продовження захисту українців у ЄС та е-Картка платника податків

40 тисяч гривень за добу штурмовикам: Уряд готує проєкт постанови про додаткові виплати військовим

Уряд працює над проєктом постанови про додаткову доплату військовослужбовцям. Документ наразі ще не ухвалений, однак його положення вже обговорюються. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Перспективи срібла до кінця 2026 року: як заробити до 11% річних у валюті

За останні три роки срібло на світовому ринку подорожчало приблизно на 165% — з рівня близько $34 за унцію до $89 за унцію. А 2026 може стати вже шостим поспіль, в якому фіксується дефіцит цього металу. Про подальші цінові перспективи цього металу та стратегії інвестування в нього на 2026 рік розповім докладніше.

ЄС готує продовження захисту українців до 2028 року

Спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік — до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв'ю українськомовному відеоподкасту DW «Вас викликає Брюссель».

Пишний: НБУ не дозволяв безконтрольне виведення коштів з України для нерезидентів

Національний банк спростив окремі умови купівлі та переказу валюти за кордон для нерезидентів, які працюють в українських компаніях. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Верховній Раді, коментуючи останній пакет валютних пом’якшень.

Паперовий ІПН більше не потрібен: е-Картку платника податків тепер можна оформити у «Дії»

Відтепер українці можуть оформити електронну Картку платника податків (РНОКПП) безпосередньо у застосунку «Дія». Послуга доступна як для дорослих, так і для дітей, що повністю нівелює потребу у фізичному паперовому документі.